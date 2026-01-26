NBA／灌籃大賽失色？麥克朗確定不挑戰4連霸

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
麥克朗。(路透)
麥克朗。(路透)

去年完成灌籃大賽3連霸的扣將麥克朗（Mac McClung），確定下個月不會挑戰4連霸，他的父親老麥克朗（Marcus McClung）證實這項消息。

老麥克朗明確告訴美國《ESPN》，兒子不會連4度參賽，「我無法說有一個主要原因是理由，在我看來，更像是很多因素的結果，最終指向他不要去做。」

身高188公分的麥克朗因灌籃大賽「一灌成名」，去年更締造史無前例的3連霸，不過上月他就曾向《ESPN》透露，「沒有把握」是否參加2026年全明星賽的灌籃大賽，除了擔心沒有足夠的新招式來展現，他也承認一直擔心自己的形象變成灌籃手，而非全方位的籃球員。

季出麥克朗曾獲得職業生涯第一份NBA標準合約，出賽3場繳出場均6.3分成績，包括對老鷹隊上場19分鐘就拿下12分，但11月6日仍被球隊裁掉。

2021年選秀會落選的麥克朗，目前累積為5支NBA球隊出賽9場，現在公牛隊發展聯盟的球隊風城公牛（Windy City Bulls）效力，11場比賽場均有23.5分。

