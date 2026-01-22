NBA／76人延長賽逆轉火箭 安比德本季首度大三元

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
76人球星安比德(右)22日延續近期的火燙手感，在第二節個人就進帳12分，幫助76人上半場打完保有7分領先。(路透)

近期拉出一波3連勝的火箭，今天作客76人主場卻踢到鐵板，在第四節最後5分鐘還一度保有8分領先下，卻被76人雙巨頭和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）攜手扳平戰局，延長賽76人更是靠著馬克西（Tyrese Maxey）獨拿6分，最終以128：122中斷火箭連勝。

76人在近期傷兵都陸續歸隊後，卻在過去4場比賽吞下3敗，其中包括兩度敗給騎士，而今天在主場迎戰火箭又險些吞敗，來訪的火箭今天首節外線火力全開，單節共投進6記三分球、拿下34分，但前兩節76人也展現兇猛進攻火力，尤其球隊一哥安比德（Joel Embiid）延續近期的火燙手感，在第二節個人就進帳12分，幫助76人上半場打完保有7分領先。

易籃後，76人出現手感降溫的狀況，讓火箭在杜蘭特領軍下展開反撲，加上替補上陣的謝普得（Reed Sheppard）在第四節外線火力全開，一度連續投進3記三分球幫助火箭在該節剩下5分鐘時取得8分領先。

不過76人三巨頭也在此時挺身而出，3人聯手包辦了球隊該節的最後16分得分，幫助76人將比賽帶入延長賽，延長賽馬克西與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）攜手助76人取得領先，儘管火箭靠著杜蘭特倒數23秒的拋投一度追到2分差，但關鍵時刻馬克西兩罰俱中，加上火箭發生失誤讓馬克西在倒數6.4秒快攻灌籃，粉碎了火箭追分希望，最終76人就以6分差距帶走勝利。

76人今天以馬克西攻下36分、10助攻最佳，安比德則有32分、10助攻、15籃板大三元演出，烏布瑞26分，喬治10分、7籃板、4助攻，至於火箭則以杜蘭特36分最佳，但他也發生高達8次失誤，而火箭在今天輸球後，本季延長賽6戰僅拿下1勝。

