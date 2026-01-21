NBA／森根「準大三元」 火箭16分大逆轉拔馬刺

火箭隊以111：106氣走馬刺。(路透)

火箭隊20日上演本季最大逆轉勝，最多落後16分下，靠第三節到第四節的13：0猛攻追上馬刺 隊，最終在森根（Alperen Sengun）「準大三元」表現下守護主場，以111：106氣走「黑衫軍」。

馬刺第一節就握有39：28領先，全場最多優勢達16分，第三節尾聲布萊恩（Carter Bryant）進球後也握有92：78領先，但火箭節末先連拿4分，第四節再打出9：0的開節攻勢，跨節13：0攻勢下將分差縮小到91：92。

馬刺靠哈波（Dylan Harper）上籃終結超6分鐘的得分荒，強森（Keldon Johnson）抄截後暴扣再抬高士氣，不過謝普得（Reed Sheppard）連飆進2記三分彈，讓火箭99：98超前比分；謝普德全場21分就有12分集中在第四節，讓火箭比分拉鋸時刻掌握優勢，加上馬刺幾波攻勢無功而返，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也遭限制，讓火箭驚險守護主場勝利。

攻下20分、13籃板、9助攻的森根賽後接受場邊訪問提到，這場勝利對球隊意義重大；提到如何減少溫班亞瑪影響力，他表示就是「上身體」，增加肢體碰撞，讓馬刺當家長人打得辛苦。

溫班亞瑪20日21投僅5中拿14分、10籃板，儘管隊友夏帕尼（Julian Champagnie）狂飆8記三分彈在內的27分，3連勝仍告終。