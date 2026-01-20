我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

假觀光真生育 國會議員促阻中國人免簽遊關島

庫存賣光了 亞馬遜：關稅高成本將滲入物價

NBA／主帥布朗賽後擁抱勇士格林 傳尼克球員不滿

記者劉肇育／即時報導
日前尼克與勇士之戰，布朗在賽後與曾合作過6年的勇士格林擁抱，引發球員甚至是尼克管理階層的反彈。(美聯社)
日前尼克與勇士之戰，布朗在賽後與曾合作過6年的勇士格林擁抱，引發球員甚至是尼克管理階層的反彈。(美聯社)

尼克在過去11場比賽吞下9敗後，隊長布朗森（Jalen Brunson）在昨天召開僅有球員能夠參與的內部會議，希望能找出球隊近期陷入低潮的原因，不過美國媒體也在今天爆料指出，尼克當前的低潮恐怕不只與球員有關，部分球員對於總教練布朗（Mike Brown）的不滿也可能是原因之一。

上賽季打進到東區決賽的尼克，在休賽季改由布朗執掌兵符後，本賽季開季一度打出23勝9敗的佳績，排名在東區前段班，不過在進入2026年後卻陷入嚴重低潮，除了球隊陸續爆發的傷病問題外，也傳出休息室內出現「氣氛」問題，成為球隊近期狀態急轉直下的主因。

就在今天除出尼克於昨天輸給獨行俠後，由布朗森召開僅有球員能參與的內部會議後，美國媒體也報導，總教練布朗與球員間也可能出現意見不合的狀況，可能成為間接導致尼克戰績不佳的原因。

報導中指出，布朗在本季接掌尼克兵符後，部分球員就對於自己在球隊中的角色安排感到不滿。此外，日前尼克與勇士之戰，布朗在賽後與曾合作過6年的勇士格林（Draymond Green）擁抱，也引發球員甚至是尼克管理階層的反彈，因為該場比賽格林曾故意拉倒尼克明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）吞下惡意犯規，賽後受訪時布朗卻直言，這就是格林一直以來的強硬個人風格。

事實上，尼克在本季之前是由與布朗森等主力球員關係良好的錫伯杜（Tom Thibodeau）執掌兵符，就在他領軍打進到東區冠軍賽後，尼克季候卻以希望幫助球隊更近一步奪冠為由開除了錫伯杜改由布朗執教，一度引發熱烈討論。

上一則

NBA／尼克11戰9敗問題就在休息室內 隊長布朗森召開球員會議求解

延伸閱讀

NBA／尼克11戰9敗問題就在休息室內 隊長布朗森召開球員會議求解

NBA／尼克11戰9敗問題就在休息室內 隊長布朗森召開球員會議求解
NBA／獨行俠克里斯提8記三分球 尼克慘輸 主場球迷噓爆

NBA／獨行俠克里斯提8記三分球 尼克慘輸 主場球迷噓爆
盧特尼克警告 台韓晶片不赴美生產就徵100%關稅

盧特尼克警告 台韓晶片不赴美生產就徵100%關稅
盧特尼克警告：台韓晶片若不在美國生產 就徵100%關稅

盧特尼克警告：台韓晶片若不在美國生產 就徵100%關稅

熱門新聞

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

2026-01-19 17:27
日本球星大谷翔平。（美聯社）

經典賽／Netflix獨攬日本轉播權 紐郵：難以想像看大谷要收費

2026-01-12 22:26
道奇隊球星貝茲表示，2032年球季打完就會退休。（歐新社）

MLB／宣告「最後七舞」 貝茲超提前表態2032年打完引退

2026-01-18 21:52
中國隊球員20日在比賽後與主教練安東尼奧·普切（右二）合影。（新華社）

3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽

2026-01-20 13:52
前湖人奪冠功臣歐頓。 (美聯社)

NBA／毒癮完換酒癮 前湖人冠軍名將酒駕被逮捕

2026-01-18 20:42
知名搖滾樂團「年輕歲月」(Green Day)將在超級盃擔任開場表演，歷年MVP球星們也將上台共襄盛舉。(美聯社)

NFL超級盃2/8登場 Green Day開場表演 邀歷屆MVP球星同台

2026-01-19 01:14

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現