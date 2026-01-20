我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普喊格陵蘭方案「會讓北約滿意」 媒體披露五角大廈有動作了

陶玉玲抗癌33年病逝 「還珠格格」容嬤嬤淚送好友

NBA／尼克11戰9敗問題就在休息室內 隊長布朗森召開球員會議求解

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
尼克隊長布朗森。(路透)
尼克隊長布朗森。(路透)

本季NBA盃冠軍尼克在昨天以17分差距不敵獨行俠後，過去11場比賽已經吞下9敗，讓地主球迷也忍不住以噓聲回應球隊表現，而昨天賽後也傳出尼克隊長布朗森（Jalen Brunson）特別召開內部球員會議，希望找到走出近期低潮的解方。

尼克本季季初表現搶眼，在前32場比賽就拿下23勝9敗，還在NBA盃決賽擊敗馬刺奪冠，一度讓紐約球迷對於尼克本季表現充滿期待，不過在來到新的一年後，尼克狀態卻是急轉直下，戰績一路下滑倒25勝18敗，進攻效率更是跌至聯盟倒數第5名。

對於昨天在主場出戰獨行俠，卻在中場休息與賽後都遭到地主球迷的噓聲，身為隊長的布朗森也坦言，對於球隊近況感到擔憂，賽後他也特別召集隊友開會，並明確點出球隊目前的困境就來自於休息室中，至於尼克球團顯然也希望球員能夠自力找到解決之道，而未讓教練參與這次會議。

昨天賽後尼克前鋒哈特（Josh Hart）也曾表示，「我們都需要好好反省一下，我們現在打得簡直是丟人現眼，進攻端毫無章法可言，防守更是糟糕透頂，我們整個賽季的防守都爛到家。」

NBA 馬刺

上一則

場邊人語／活塞在家 唱作俱佳

延伸閱讀

NBA／獨行俠克里斯提8記三分球 尼克慘輸 主場球迷噓爆

NBA／獨行俠克里斯提8記三分球 尼克慘輸 主場球迷噓爆
盧特尼克警告 台韓晶片不赴美生產就徵100%關稅

盧特尼克警告 台韓晶片不赴美生產就徵100%關稅
盧特尼克警告：台韓晶片若不在美國生產 就徵100%關稅

盧特尼克警告：台韓晶片若不在美國生產 就徵100%關稅
盧特尼克警告：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

盧特尼克警告：未赴美投資 部分台韓晶片商恐遭課100%關稅

熱門新聞

洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）22年來首次未能入選先發，但仍可能替補入選明星賽。路透

NBA明星賽先發名單出爐 詹姆斯連續21年紀錄中斷

2026-01-19 17:27
日本球星大谷翔平。（美聯社）

經典賽／Netflix獨攬日本轉播權 紐郵：難以想像看大谷要收費

2026-01-12 22:26
道奇隊球星貝茲表示，2032年球季打完就會退休。（歐新社）

MLB／宣告「最後七舞」 貝茲超提前表態2032年打完引退

2026-01-18 21:52
前湖人奪冠功臣歐頓。 (美聯社)

NBA／毒癮完換酒癮 前湖人冠軍名將酒駕被逮捕

2026-01-18 20:42
中國隊球員20日在比賽後與主教練安東尼奧·普切（右二）合影。（新華社）

3球完勝…U23男足亞洲盃 中國隊踢走越南首次進決賽

2026-01-20 13:52
知名搖滾樂團「年輕歲月」(Green Day)將在超級盃擔任開場表演，歷年MVP球星們也將上台共襄盛舉。(美聯社)

NFL超級盃2/8登場 Green Day開場表演 邀歷屆MVP球星同台

2026-01-19 01:14

超人氣

更多 >
日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜

日子不缺錢、福氣旺過去年 4生肖馬年有新喜
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走

明州苗族美國公民華氏14度 僅穿短褲和布希鞋、披毯子被ICE押走
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」