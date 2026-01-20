NBA／尼克11戰9敗問題就在休息室內 隊長布朗森召開球員會議求解

尼克隊長布朗森。(路透)

本季NBA 盃冠軍尼克在昨天以17分差距不敵獨行俠後，過去11場比賽已經吞下9敗，讓地主球迷也忍不住以噓聲回應球隊表現，而昨天賽後也傳出尼克隊長布朗森（Jalen Brunson）特別召開內部球員會議，希望找到走出近期低潮的解方。

尼克本季季初表現搶眼，在前32場比賽就拿下23勝9敗，還在NBA盃決賽擊敗馬刺 奪冠，一度讓紐約球迷對於尼克本季表現充滿期待，不過在來到新的一年後，尼克狀態卻是急轉直下，戰績一路下滑倒25勝18敗，進攻效率更是跌至聯盟倒數第5名。

對於昨天在主場出戰獨行俠，卻在中場休息與賽後都遭到地主球迷的噓聲，身為隊長的布朗森也坦言，對於球隊近況感到擔憂，賽後他也特別召集隊友開會，並明確點出球隊目前的困境就來自於休息室中，至於尼克球團顯然也希望球員能夠自力找到解決之道，而未讓教練參與這次會議。

昨天賽後尼克前鋒哈特（Josh Hart）也曾表示，「我們都需要好好反省一下，我們現在打得簡直是丟人現眼，進攻端毫無章法可言，防守更是糟糕透頂，我們整個賽季的防守都爛到家。」