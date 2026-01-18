我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯手攻占歐美市場 中國物流企業順豐、極兔互相入股

想買二手車？汽車專家點名6超值車款 價格出奇親民

NBA／巴特勒缺席沒差 勇士外線射垮黃蜂寫特別紀錄

記者曾思儒／即時報導
柯瑞率勇士3連勝。（美聯社）
柯瑞率勇士3連勝。（美聯社）

勇士隊當家球星「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）17日因個人因素缺席，不過團隊點點開花，全場三分球52投23中，共有10名球員有外線進球紀錄，火力全開下以136：116輕取黃蜂隊，3連勝外還締造特別紀錄。

根據統計，三分線1979到80賽季導入後，勇士已經連三場比賽都有10位球員有三分球進球表現，寫下聯盟最長記錄。

勇士紀錄夜共有8名球員得分兩位數，凳出發的梅爾頓（De'Anthony Melton）外線6投3中攻下24分全隊最高，格林（Draymond Green）三分球8投4中攻下20分，板當家球星柯瑞（Stephen Curry）三分球8投2中拿14分，菜鳥理查德（Will Richard）頂替巴特勒的先發位置也有11分進帳。

黃蜂半場打完以57：69落後，第三節雖一度追近比數到79：82，但勇士在希爾德（Buddy Hield）外線帶動下拉出一波20：5的海嘯攻勢，穩住領先下主力球員最後3分多鐘就下場休息，在板凳區迎接本季對戰黃蜂的「橫掃」。

黃蜂以米勒（Brandon Miller）28分最佳，克努佩爾（Kon Knueppel）24分。

柯瑞 海嘯

上一則

澳網／球王、球后首日接棒登場 小蠻牛挑戰全滿貫紀錄

下一則

NBA／少唐西奇和艾頓 詹姆斯獨撐湖人 仍輸拓荒者

延伸閱讀

非營利兒童組織「彩繪海龜」前CEO 被控侵吞520萬

非營利兒童組織「彩繪海龜」前CEO 被控侵吞520萬
伊朗國營電視台播川普遇刺 附文字嗆「這次子彈不飛偏」

伊朗國營電視台播川普遇刺 附文字嗆「這次子彈不飛偏」
伊朗電視台釋暗殺川普訊息 威脅「這次子彈不會飛偏」

伊朗電視台釋暗殺川普訊息 威脅「這次子彈不會飛偏」
NBA／柯瑞、巴特勒同場30+無用 老鷹退勇士奪3連勝

NBA／柯瑞、巴特勒同場30+無用 老鷹退勇士奪3連勝

熱門新聞

林昀儒比賽檔案照。（新華社）

林昀儒終結2年冠軍荒 開季第一站登頂喊「沒想到」

2026-01-11 13:46
日本球星大谷翔平。（美聯社）

經典賽／Netflix獨攬日本轉播權 紐郵：難以想像看大谷要收費

2026-01-12 22:26
謝淑薇（右）10日與拉脫維亞搭擋奧斯塔朋科（左）在布里斯本女網賽雙打決賽，僅花62分鐘就以6：2、6：1直落二擊敗對手，開季首戰就奪冠。（路透）

布里斯本女網／謝淑薇雙打決賽62分鐘速勝 新年首站就奪冠

2026-01-10 19:10
曼菲斯灰熊隊與奧蘭多魔術隊比賽檔案照。（美聯社）

NBA進軍歐洲 向投資人招手 喊出球隊估值衝10億美元

2026-01-12 12:14
Sportico報導，美國職棒日本球星大谷翔平2025年代言收入達1億美元居全球運動界之冠。（美聯社）

MLB／大谷場外收入1億美元全球第一 被喻「棒球界喬丹」

2026-01-15 01:27
林昀儒檔案照。（新華社）

台「國民金孫」林昀儒4強苦戰勝張本智和 WTT杜哈爭冠軍

2026-01-11 09:33

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開

5種好市多自產品牌商品大受好評 顧客稱離不開
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了