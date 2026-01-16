NBA／席亞康、赫夫聯手開砲 溜馬爐主之爭退鵜鶘近5戰收4勝

溜馬以127：119擊敗鵜鶘，近5戰拿下4勝，成為聯盟本季最後一支拿下10勝的球隊。(路透)

東西區戰績爐主溜馬隊與黃蜂隊在今天進行本季第二度交手，其中在日前一度拉出3連勝的溜馬，靠著赫夫（Jay Huff）、席亞康（Pascal Siakam）攜手攻下56分，最終以127：119擊敗鵜鶘，近5戰拿下4勝，成為聯盟本季最後一支拿下10勝的球隊。

鵜鶘兩天前才奪下賽季第10勝，讓溜馬成為聯盟唯一一支勝場數尚未來到雙位數的球隊，不過兩隊今天交手，在輸球的一方將登上戰績墊底位置的情況下，雙方也打出一場激烈的拉鋸戰。

首節鵜鶘威廉森（Zion Williamson）與溜馬席亞康（Pascal Siakam）就展開飆分大戰，在兩人帶動下，兩隊上半場每節得分在30分以上，其中溜馬更在第二節猛轟42分，上半場溜馬就砍進11記三分球，其中席亞康與赫夫就分別有20分與18分進帳，拉開與鵜鶘差距。

易籃後，溜馬依舊維持火燙手感，讓鵜鶘難以越過雷池一步，最終溜馬就在團隊命中率超過5成的凶猛火力下，以8分差距擊敗鵜鶘，也將鵜鶘拉至聯盟戰績爐主位置，溜馬則是在近5戰收下4勝，從開季低迷的狀態中觸底反彈。

溜馬今天以赫夫攻下29分、9籃板最佳，席亞康則有27分，奈哈德（Andrew Nembhard）19分、10助攻，至於鵜鶘則有3人得分在20分以上，分別為威廉森27分、墨菲（Trey Murphy III）22分、比伊（Saddiq Bey）20分。