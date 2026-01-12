NBA／「要罰就罰」塞爾蒂克布朗怒噴裁判 換3.5萬元罰單

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克隊球星布朗。（路透）
塞爾蒂克隊球星布朗。（路透）

塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）先前和馬刺隊交手後怒噴裁判，今天果然收到罰則，聯盟給了他一張3萬5000美元罰單

「綠衫軍」以95：100敗給馬刺後，布朗對團隊全場僅有4罰且自己沒上罰球線十分不滿，賽後有2分鐘的時間都在發洩情緒，其中還夾雜髒話；他表示馬刺是支防守不錯的球隊，「但他們沒好成這樣，我希望有人能把影片找出來，因為每次我們碰強隊都是同樣狀況，裁判好像故意不吹犯規，然後對手一些無關緊要的動作就吹哨。」

這場比賽馬刺罰了20球，團隊13次犯規也比塞爾蒂克少5次。根據統計，「綠衫軍」本季每場平均罰球18.9次是聯盟最少，不過團隊三分球出手數是聯盟第二高，球風導致出現較少的被犯規機會。

不過布朗怒氣仍直指裁判，他強調自己切入後有肢體碰撞，自己不會假摔，靠得是強壯身體和運動能力抗衡，但什麼哨音都沒有，「這種不穩定的哨音太離譜了，要罰款就罰吧。」他還直接點名裁判布萊爾（Curtis Blair），指他整晚的吹判都很「糟糕」。

馬刺 罰單

高中汽車技術班學生8年來修理舊車 將車送給弱勢單親媽媽

NBA／布朗MVP競爭衝上第3名 塞爾蒂克退暴龍近11戰9勝

芝橋港區希利小學女教師失蹤 家人急尋

看完電影離奇消失 芝華生眾多希利小學女教師失蹤

