我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

「股神」接班人亞伯獲加薪 年薪是巴菲特60倍

NBA／唐西奇、詹皇合轟60分 湖人第四節逆轉鵜鶘奪3連勝

記者曾思儒／即時報導
唐西奇。(路透)
唐西奇。(路透)

三節還落後西區「爐主」鵜鶘隊7分，湖人隊避免爆冷，第四節在兩大球星唐西奇（Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）聯手下打出32：17的單節比分，最終以111：103逆轉收下3連勝，也讓狂轟42分的鵜鶘墨菲（Trey Murphy III）白忙一場。

湖人首節以29：25領先，但鵜鶘第二節回敬29：22攻勢，反帶著3分領先進入下半場；第三節鵜鶘墨菲持續取分，威廉森（Zion Williamson）也有暴扣演出，儘管一度62：65落後，在墨菲3記外線破網下要回領先，帶著86：79優勢進入決勝節。

詹姆斯第四節連飆兩記三分彈，帶動湖人打出18：4猛攻，從開節的79：86落後到97：90超前；唐西奇外線破網、詹姆斯切入取分讓湖人得分持續累積，最後2分鐘唐西奇進攻時間到點前扔進高難度31呎外線，讓湖人領先擴大到105：96。

灰熊喊出暫停沒能止血，詹姆斯追加保險分讓差距擴大到兩位數，最終湖人就以111：103踢館成功。

唐西奇和詹姆斯今天各轟下30分，唐西奇還傳出10助攻，詹姆斯也有8籃板、8助攻，中鋒艾頓（Deandre Ayton）挹注18分、11籃板的「雙10」表現。

勝場停在8場的鵜鶘，墨菲狂轟42分，威廉森15分，昆恩（Derik Queen）10分、13籃板、8助攻。

湖人 唐西奇 保險

上一則

NBA／溫班亞瑪復出高效轟30分無用 灰熊1分氣走馬刺

延伸閱讀

NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋

NBA／楊恩離隊成定局 詹姆斯讚老鷹新門面強森就像皮朋
NBA／唐西奇、詹皇合轟62分 湖人主場連勝灰熊

NBA／唐西奇、詹皇合轟62分 湖人主場連勝灰熊
NBA／籲「保送」詹皇進明星賽 勇士格林：他當門面20年了

NBA／籲「保送」詹皇進明星賽 勇士格林：他當門面20年了
NBA／唐西奇、詹皇聯手轟59分 湖人拿國王開刀止3連敗

NBA／唐西奇、詹皇聯手轟59分 湖人拿國王開刀止3連敗

熱門新聞

林書豪在球衣退休儀式和家人合影。(記者邱德祥／攝影)

林書豪退休／感謝太太當背後力量 林書豪分享交往小故事

2025-12-28 12:22
愛德華提早離場，賽後也沒接受採訪。(路透)

NBA／不滿教練換下主將 愛德華丟毛巾提前離場

2025-12-31 22:50
杜蘭特(右)。 (美聯社)

NBA／慘遭「大麵包」三分砸臉 KD吐槽：投這什麼垃圾球

2026-01-02 22:02
提格直言，波爾被交易離隊正是勇士爭冠窗口落幕轉折點。 （美聯社）

NBA／勇士王朝落幕關鍵 提格直言：波爾本該接班湯普森

2026-01-02 01:10
楊恩。 (路透)

NBA／楊恩遭批不防守不搶籃板 高層談交易：很多人不喜歡和他同隊

2026-01-02 21:12
太陽中鋒威廉斯(右)談被湖人退貨，坦言超級生氣。 (路透)

NBA／坦言被湖人退貨超生氣 中鋒威廉斯：以為能成為拼圖

2026-01-01 19:40

超人氣

更多 >
美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂
攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面

攝影師把錄影機放黃石公園洞穴中10年 拍到驚人畫面
好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子

好市多6高檔預製菜 年節端上桌不怕沒面子
911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺

911未及時救命 北卡洛麗女教師在家遭闖入者毆殺
旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火