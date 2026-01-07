NBA／唐西奇、詹皇合轟60分 湖人第四節逆轉鵜鶘奪3連勝

唐西奇。(路透)

三節還落後西區「爐主」鵜鶘隊7分，湖人 隊避免爆冷，第四節在兩大球星唐西奇 （Luka Doncic）和詹姆斯（LeBron James）聯手下打出32：17的單節比分，最終以111：103逆轉收下3連勝，也讓狂轟42分的鵜鶘墨菲（Trey Murphy III）白忙一場。

湖人首節以29：25領先，但鵜鶘第二節回敬29：22攻勢，反帶著3分領先進入下半場；第三節鵜鶘墨菲持續取分，威廉森（Zion Williamson）也有暴扣演出，儘管一度62：65落後，在墨菲3記外線破網下要回領先，帶著86：79優勢進入決勝節。

詹姆斯第四節連飆兩記三分彈，帶動湖人打出18：4猛攻，從開節的79：86落後到97：90超前；唐西奇外線破網、詹姆斯切入取分讓湖人得分持續累積，最後2分鐘唐西奇進攻時間到點前扔進高難度31呎外線，讓湖人領先擴大到105：96。

灰熊喊出暫停沒能止血，詹姆斯追加保險 分讓差距擴大到兩位數，最終湖人就以111：103踢館成功。

唐西奇和詹姆斯今天各轟下30分，唐西奇還傳出10助攻，詹姆斯也有8籃板、8助攻，中鋒艾頓（Deandre Ayton）挹注18分、11籃板的「雙10」表現。

勝場停在8場的鵜鶘，墨菲狂轟42分，威廉森15分，昆恩（Derik Queen）10分、13籃板、8助攻。