NBA／自覺被當替罪羔羊趕走 杜蘭特「準絕殺太陽」證明寶刀未老

記者劉肇育／即時報導
火箭隊明星前鋒杜蘭特(左)。（美聯社）
火箭隊明星前鋒杜蘭特(左)。（美聯社）

火箭隊明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）5日對前東家太陽隊之戰，在比賽最後1.1秒投進準絕殺三分球，助火箭以100：97射落太陽，賽後杜蘭特坦言能夠投進這記致勝球意義非凡，因為當初他離開太陽有一種「被趕走」的感覺。

過去3個賽季都身披太陽戰袍的杜蘭特，在太陽三巨頭始終無法有效整合的情況下，去年夏天被太陽打包送往火箭，成為年輕火箭的新領袖，至於太陽最終也僅留下血統純正的布克（Devin Booker）進行陣容重整。

而5日兩隊也在休士頓進行本賽季的第3度交手，儘管前兩次都由火箭以大比分差距取勝，但太陽在新陣容磨合愈來愈好後，5日也展現十足競爭力，兩隊一路拉鋸到比賽最後階段，火箭才靠著杜蘭特的準絕殺三分球擊敗前東家，幫助火箭拿下對戰3連勝。

賽後杜蘭特直言，能夠面對太陽投進致勝球，是一件意義非凡的事情，除了太陽是他的前東家外，當初離開太陽也讓他留下相當不好的回憶，「當然，那是一個我不想離開的地方，這是我第一次，我不想說得太誇張，但我認為我是被一個地方趕走的。」

杜蘭特坦言，太陽當時將他當作戰績不佳的替罪羔羊交易出去，讓他相當受傷，「這很傷人，因為我將所有的心血、熱愛和關懷都傾注在太陽和鳳凰城以及整個亞利桑那州，但這就是商業，這就是職業競技體育的殘酷現實，所以當你和前東家交手時，你肯定會有一股勁憋著想要發洩。不過我希望這情緒不要持續太久，或許等到我回家時就都忘記了，好吧，我肯定會記得，但我會努力去忘記，然後專注在下場比賽。」

不過杜蘭特隨即強調，自己對太陽球員只有愛，但上了球場還是希望能擊敗他們，「我想向他們證明我寶刀未老，雖然我年紀大了，依舊能打，我覺得每個球員在面對老東家時都會有這種心態，我並不認為這是出於惡意，但作為一名競爭者，你肯定會想擊敗對手。」

休士頓

