林書豪退休／周杰倫驚喜現身 稱林書豪「傳奇人物」

周杰倫(左)驚喜現身林書豪的球衣退休儀式。(記者邱德祥／攝影)

新北國王隊今天為「哈佛小子」林書豪 舉辦球衣退休 儀式，儀式最後「華語流行天王」周杰倫 驚喜現身，他除和林書豪一起倒數，還爆料林書豪很會講「垃圾話」，並形容林書豪是「傳奇人物」，很榮幸有如此傳奇人物當朋友。

林書豪和周杰倫私交甚篤，平時就常在社群分享互動影片，林書豪還曾在周杰倫演唱會上高歌，五音不全影片成為另類經典，今天國王準備的退休儀式影片，周杰倫也調侃林書豪退休後可以好好練歌。

球衣退休儀式的尾聲，當象徵林書豪7號背號的旗幟要升起前，周杰倫驚喜現身；拿起麥克風的「周董」更化身主持人，笑說林書豪平時很會講「垃圾話」，詢問現場球迷「想聽嗎？」，讓新莊體育館響起一陣歡呼。

林書豪致詞時用許多小故事抒發感謝，周杰倫也分享了和林書豪的一段趣事，兩人最近一次去紐西蘭旅行，到籃球場時外國小朋友沒認出自己，而是認出「Jeremy」，他還主動當攝影師幫小朋友和林書豪合影。周杰倫還提到，林書豪到家裡作客時，他也會拿林書豪打球的影片和小孩介紹，從小孩嚇一跳的反應讓他再次意識到「有這樣的傳奇人物當朋友」。