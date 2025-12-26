NBA／布朗領銜4人狂轟破百分 塞爾蒂克輕取溜馬拉出4連勝

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
塞爾蒂克球星布朗(中右，跳起者)26日攻下30分。(美聯社)
塞爾蒂克球星布朗(中右，跳起者)26日攻下30分。(美聯社)

近期拉出一波3連勝的塞爾蒂克，今天作客聯盟戰績爐主溜馬，在布朗（Jaylen Brown）、懷特（Derrick White）、普里查德（Payton Pritchard）與豪瑟（Sam Hauser）4人就攜手拿下103分下，最終塞爾蒂克就以140：122賞給溜馬7連敗。

儘管球隊一哥泰托姆（Jayson Tatum）持續缺陣，但「綠衫軍」塞爾蒂克在布朗領軍下近期狀態持續回升，在過去10場比賽拿下8勝後，戰績也直追東區前段班的尼克與活塞。

而今天塞爾蒂克與溜馬進行二連戰的第二場比賽，儘管地主溜馬在首節就火力全開猛轟39分，並取得雙位數領先優勢，但塞爾蒂克在第二節就隨即展開反撲，在布朗領軍下單節團隊猛轟47分，光是在該節就取得25分的淨勝分，上半場打完塞爾蒂克也以14分差距領先。

易籃後綠衫軍的火力絲毫不減，在第三節又再度拿下36分，將領先差距持續擴大到20分以上，也讓比賽提早進入垃圾時間，最終塞爾蒂克就以18分差距收下近11場比賽的第9勝。

塞爾蒂克今天以布朗攻下30分表現最佳，普里查德則有29分進帳，懷特21分、6助攻，替補上陣的豪瑟也有23分表現，4人就合力攻下103分，加上加薩（Luka Garza）的15分，團隊共5人得分上雙；至於溜馬則以奈哈德（Andrew Nembhard）18分、8助攻表現最佳。

NBA／扭轉20分落後 塞爾蒂克大逆轉賞溜馬5連敗

槍案兇嫌讀過布朗大學研究所 與MIT遇害教授曾同窗

舊金山1歲男童遭熟人倒車輾過致死 警方：意外悲劇

NBA／布朗、懷特轟65分做白工 康寧漢32分 活塞復仇綠衫軍

國土安全部新規今起生效：含綠卡所有非公民出入境要拍照

出國旅遊前 為何拍下護照背面條碼很重要？

好市多袋裝柳橙不要買？網友揭原因

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

退貨須知 亞馬遜等零售商悄悄更新規則

