NBA／坦承遭到馬刺壓制 亞歷山大：我們該回家照照鏡子

記者劉肇育／即時報導
雷霆隊球星亞歷山大(右)25日攻下22分。(路透)
馬刺在聖誕大戰以15分差距拿下近13天來對戰雷霆的第三勝，且近兩勝還合計贏了35分，攻下22分的雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）就直言，會連輸同一支球隊三次就代表技不如人，現在雷霆球員也該回家照照鏡子，重新審視自己。

雷霆今年開季前25場比賽一度拿下24勝1敗佳績，不過在過去6場比賽卻一口氣吞下4敗，其中3場都還是輸給馬刺，包括NBA季中錦標賽4強賽以2分之差輸球，近兩戰在客場與主場交手則分別以20分和15分差距吞敗。

對於近兩年球隊罕見的在某一個對戰組合中遭到對手壓制，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）坦言，輸球與球員手感無關，純粹就是表現不如對手，「我不認為這不是一場投進或投不進的結果，他們在執行面確實做得比我們更好，整體表現也更加出色，這就是他們贏球的原因。我永遠不會因為有沒有進球，就去不尊重自己或是對手今天的發揮。」

雷霆一哥亞歷山大25日則是受制於馬刺防守，全場僅有19投7中表現，尤其在對上馬刺小將卡瑟爾（Stephon Castle）時，10次出手更僅命中2球，談到對戰馬刺的劣勢時他說：「如果在很短的時間裡我們連續輸給同一支球隊3次，那就代表對手絕對比我們更好，我們必須繼續提升自己。」

亞歷山大坦言，對現在的雷霆來說贏球已經是過去式，如果想要繼續贏只能變得更好，「從失利中學習是很容易的，但你肯定討厭這種感覺，同時它也會激勵你，我們現在必須回家照照鏡子，從上到下每個人都是如此，如果我們想要實現最終目標，成為一支比現在更好的球隊的話。」

