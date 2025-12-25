NBA／馬刺三殺雷霆展現爭冠實力 溫班亞瑪：賽季都還沒過一半

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
馬刺隊球星溫班亞瑪25日攻下19分、11籃板。(路透)
馬刺隊球星溫班亞瑪25日攻下19分、11籃板。(路透)

本賽季一度被認為有機會挑戰勇士單季73勝聯盟紀錄的衛冕軍雷霆，如今夢想卻遭到馬刺一步一步擊碎，今天馬刺在聖誕大戰中於福克斯（De'Aaron Fox）全場29分領軍下，以117：102擊敗雷霆，短短13天內3度扳倒衛冕軍。

雷霆在今年NBA盃4強賽前，一度以24勝1敗的佳績在聯盟穩居龍頭，更被看好將挑戰公牛的單季72勝與勇士的單季73勝紀錄，不過在過去6場比賽他們卻一口氣吞下4場敗仗，且3場都是敗在馬刺手中，其中包括一場主場、一場客場以及一場中立場地舉行的賽事，讓馬刺儼然成為雷霆的天敵。

在今天猛轟29分幫助馬刺在短短13天內三殺雷霆後，福克斯說：「通常來說，前四名的球隊才是真正的爭冠球隊，我們必須每天不斷進步，我們不會去想季末會發生什麼事情，我們只關注在眼前的每一支隊伍，並努力爭取勝利。」

在拿下八連勝後，馬刺目前以23勝7敗穩居西區第2名，且與雷霆僅剩2.5場勝差，其中今天再度替補出擊攻下19分、11籃板的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）說：「比賽一開始我們在防守端打得有點艱辛，但至少在進攻端福克斯扛起了我們，他是那種可以製造這種局面的球員，當我們陷入僵局時他的作用非常大。」

從季中錦標賽四強歸隊後至今，溫班亞瑪都從板凳出發也幫助球隊連勝不止，談到角色上的轉變他說：「這確實是另外一種不同的比賽角度，會讓你看得更加清楚，包括如何影響比賽，像是陣容輪替、替補上陣，以及某些球員站出來時對比賽走向會產生什麼樣的影響，這真的很有意思。」

談到近期對戰衛冕軍雷霆取得壓倒性的優勢，溫班亞瑪則強調，「我們更專注在接下來的所有賽程，這是一個非常漫長的賽季，現在甚至還沒有過半，所以我不確定現在就去思考那麼長遠的事情，是不是一個明智之舉。」

馬刺 NBA

