NBA／聖誕大戰前傷腿 唐西奇碰太陽先休兵

湖人隊當家球星唐西奇。（美聯社）

湖人 隊當家球星唐西奇 （Luka Doncic）聖誕節前傳傷情，球隊今天宣布，唐西奇因左小腿挫傷列入每日觀察名單，明天碰太陽隊的比賽確定不會上場。

唐西奇當地時間上周六「洛城內戰」被快艇 後衛波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）頂到小腿，下半場沒再上陣；兩天後的團隊訓練，他結束後左腳纏滿厚厚繃帶。

湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，腿傷是唐西奇反覆出現的狀況，「本季發生過好幾次了。」他補充說，球隊已經在研究如何保護唐西奇的雙腿，避免在碰撞中受傷。

湖人正進行客場4連戰，明天和太陽交手後將回到主場迎接和火箭隊的「聖誕大戰」。

瑞迪克提到，湖人另名後場大將里夫斯（Austin Reaves）因左小腿輕微拉傷連續缺陣3場，團隊訓練被限制不能全程參與，目前也是每日觀察名單的球員，明天出賽成疑；洛城大戰因右腹股溝拉傷缺陣的八村壘，明天確定不會出賽。

湖人的好消息是中鋒艾頓（Deandre Ayton）因左手肘酸痛缺陣兩場後回歸訓練，他表示是上一次碰太陽和對手中鋒威廉斯（Mark Williams）爭搶籃板時受傷，當時自己可能過度伸展造成有些緊繃，檢查過沒有大礙。