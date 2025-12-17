NBA／瑞迪克約談湖人雙星要求從防守做起 唐西奇：已看到成效

我的頻道

記者劉肇育／即時報導
湖人兩大球星唐西奇（左）與詹姆斯（右）。（路透）
儘管目前仍以18勝7敗排名在西區第3名，但「紫金大軍」湖人將繼續為衝擊冠軍進行調整，近日總教練瑞迪克（JJ Redick）就約談了球隊兩大球星唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James），希望兩人能夠從防守端做起帶領球隊。

湖人今年開季雖然在唐西奇的領軍下打出佳績，詹姆斯也在歸隊後表現漸入佳境，讓他們躋身西區戰績前段班，不過在與聯盟強隊交手時卻是勝少敗多，防守端的問題也逐漸浮現，團隊防守效率值僅排在聯盟第20名，讓對手快攻得分更是排在第23名，對手三分球命中率排名第28名。

為了讓湖人從一支戰績不錯的球隊進化成為聯盟強權，總教練瑞迪克也在近日與兩大球星唐西奇、詹姆斯進行了一次談話，唐西奇在今天談及此事時也直言，那次談話相當具有必要性，「感覺不錯，我們談了很多東西，尤其是身為一名明星球員，必須要做得更多，這就是我們也是我的責任，尤其是在比賽這個階段開始，我們必須拿出更好表現。」

湖人在日前NBA盃8強賽不敵馬刺後，接下來的賽程也將變得更為寬鬆，讓他們有更多調整和訓練空間，這也讓瑞迪克不僅要求球隊雙星，也希望全隊能加強防守，變得更加強硬。

而前一場面對太陽之戰，湖人在第三節僅讓對手拿下15分，其中一度有近8分鐘讓對手一分未得，成為最終贏球關鍵，唐西奇說：「我認為我們在鳳凰城做得相當不錯，我們的計畫是專注於自身和防守心態，所以我認為我們的表現是出色的。」

