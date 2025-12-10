我的頻道

加州華人奶爸半夜帶娃 後院發展天文攝影事業

獲美國永居權捷徑 川普興奮宣布：金卡上路

NBA／大勝太陽49分晉級NBA盃4強 雷霆開季25戰24勝平勇士紀錄

記者劉肇育／即時報導
雷霆今天以亞歷山大攻下28分、8助攻表現最佳。(美聯社)

NBA盃西區8強賽在今天點燃戰火，首場比賽就由聯盟戰績龍頭雷霆隊出戰太陽隊，太陽在球隊一哥布克（Devin Booker）缺陣的情況下被對手一路碾壓，雷霆在全場砍進22顆三分球下，一度取得53分領先優勢，最終雷霆也以138：89輕取太陽，不僅拿下4強賽門票，開季前25場比賽拿下24勝更是追平勇士隊2015年創下的聯盟紀錄。

今年開季展現絕佳狀態的衛冕軍雷霆，在前24場比賽僅吞下1敗後，帶著絕佳狀態進入到NBA盃淘汰賽，並在今天與太陽之戰再度展現強大進攻火力與團隊戰力，首節團隊就猛轟38分。

第二節最後4分鐘兩隊展開三分球大戰，但雷霆就投進6顆，其中3顆由多特（Luguentz Dort）包辦，加上威廉斯（Jalen Williams）的壓哨三分球，雷霆在上半場打完就取得74：48領先，上半場打完雷霆就已經投進13記三分球，其中亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全隊最高17分，威廉斯與霍姆葛倫（Chet Holmgren）分別攻下11分與13分。

易籃後雷霆的進攻火力沒有絲毫減弱，其中亞歷山大與霍姆葛倫都有單節雙位數得分表現，加上板凳球員在大比分領先的情況下上場也都做出貢獻，讓雷霆將領先優勢一度擴大到35分以上，而第三節中段大幅落後的太陽還發生艾倫（Grayson Allen）出手推倒霍姆葛倫的插曲，最終艾倫吞下二級惡意犯規遭到驅逐出場，前三節打完雷霆也取得38分領先，提前確定比賽勝負。

第四節兩隊也換下主力球員，但雙方差距仍持續擴大到50分以上，最終雷霆也在團隊投進22顆三分球，共6人得分上雙下，以49分差距搶下西區第一張NBA盃4強門票。

雷霆今天以亞歷山大攻下28分、8助攻表現最佳，至於霍姆葛倫則有24分進帳且全場0失誤，在他本季出賽的21場比賽中球隊全都拿下勝利；至於太陽在布克缺陣的情況下，則以布魯克斯（Dillon Brooks）攻下16分最佳，替補上陣的古德溫（Jordan Goodwin）則有15分。

NBA

