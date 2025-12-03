NBA／保羅突遭快艇裁掉 控衛之神恐提前結束最後一季

美國職籃NBA傳奇控衛保羅（Chris Paul）與洛杉磯快艇隊的緣分已告一段落。路透

美國職籃NBA 傳奇控衛保羅（Chris Paul）與洛杉磯快艇 隊的緣分已告一段落。保羅透露，球隊在客場之旅途中將他送回家。快艇隊今晨確認已與保羅分道揚鑣，但雙方分手的具體細節尚未公布。

雅虎體育（Yahoo Sports）報導，快艇隊籃球營運總監法蘭克（Lawrence Frank）發布聲明表示：「我們已經與克里斯（保羅）分道揚鑣，他將不再是球隊成員。」「我們將與他一起規劃職業生涯的下一步。」

他並說：「克里斯是快艇的傳奇球員，締造了歷史性的職業生涯。我想澄清一點：沒有人將我們的表現不佳歸咎於克里斯。我對目前的戰績承擔責任。我們之所以遇到困難有很多原因。我們感謝克里斯對球隊所做出的貢獻。」

快艇隊此時正在亞特蘭大 ，準備今天晚間對決老鷹隊。

保羅昨天深夜在Instagram透露，球隊在5場客場之旅途中將他送回家。

保羅本賽季是他在聯盟的第21個賽季，他已經宣布這將是他的最後一季。上個休賽期，他與快艇隊簽下了一份為期一年、價值360萬美元的合約，重返自己職業生涯早期曾效力6個賽季的球隊。他當時表示，重返快艇隊對他來說是「毫無疑問的明智抉擇」。

保羅職業生涯曾效力過7支球隊，是12次入選明星賽的好手。他5次榮膺聯盟助攻王，6次拿下聯盟抄截王。雖然他尚未贏得NBA總冠軍，但毫無疑問，保羅將來會入選籃球名人堂，也是聯盟歷史上最出色的控球後衛之一。

這位40歲的老將本賽季平均每場貢獻2.9分和3.3次助攻，並且生涯第二次持續從替補出發。1日晚間對決邁阿密熱火的比賽中，他替補上場15分鐘，繳出8分和3次助攻，但球隊以失利告終。

快艇隊本賽季開局相當糟糕。截至3日的比賽前，他們戰績僅為5勝16敗，在西區排名倒數第二，只比紐奧良鵜鶘隊稍好。他們已經連輸5場，過去9場比賽輸了8場。

顯然，球隊正試圖做出改變。然而，隨著與快艇隊突然分手，保羅職業生涯最後幾個月的前景也因此變得不確定。