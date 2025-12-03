我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／川普關鍵時刻簽法挺台、防長恐觸戰爭法

CNN分析：共和黨守住田州眾院席次 未來選舉仍面臨考驗

NBA／保羅突遭快艇裁掉 控衛之神恐提前結束最後一季

中央社洛杉磯3日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國職籃NBA傳奇控衛保羅（Chris Paul）與洛杉磯快艇隊的緣分已告一段落。路透
美國職籃NBA傳奇控衛保羅（Chris Paul）與洛杉磯快艇隊的緣分已告一段落。路透

美國職籃NBA傳奇控衛保羅（Chris Paul）與洛杉磯快艇隊的緣分已告一段落。保羅透露，球隊在客場之旅途中將他送回家。快艇隊今晨確認已與保羅分道揚鑣，但雙方分手的具體細節尚未公布。

雅虎體育（Yahoo Sports）報導，快艇隊籃球營運總監法蘭克（Lawrence Frank）發布聲明表示：「我們已經與克里斯（保羅）分道揚鑣，他將不再是球隊成員。」「我們將與他一起規劃職業生涯的下一步。」

他並說：「克里斯是快艇的傳奇球員，締造了歷史性的職業生涯。我想澄清一點：沒有人將我們的表現不佳歸咎於克里斯。我對目前的戰績承擔責任。我們之所以遇到困難有很多原因。我們感謝克里斯對球隊所做出的貢獻。」

快艇隊此時正在亞特蘭大，準備今天晚間對決老鷹隊。

保羅昨天深夜在Instagram透露，球隊在5場客場之旅途中將他送回家。

保羅本賽季是他在聯盟的第21個賽季，他已經宣布這將是他的最後一季。上個休賽期，他與快艇隊簽下了一份為期一年、價值360萬美元的合約，重返自己職業生涯早期曾效力6個賽季的球隊。他當時表示，重返快艇隊對他來說是「毫無疑問的明智抉擇」。

保羅職業生涯曾效力過7支球隊，是12次入選明星賽的好手。他5次榮膺聯盟助攻王，6次拿下聯盟抄截王。雖然他尚未贏得NBA總冠軍，但毫無疑問，保羅將來會入選籃球名人堂，也是聯盟歷史上最出色的控球後衛之一。

這位40歲的老將本賽季平均每場貢獻2.9分和3.3次助攻，並且生涯第二次持續從替補出發。1日晚間對決邁阿密熱火的比賽中，他替補上場15分鐘，繳出8分和3次助攻，但球隊以失利告終。

快艇隊本賽季開局相當糟糕。截至3日的比賽前，他們戰績僅為5勝16敗，在西區排名倒數第二，只比紐奧良鵜鶘隊稍好。他們已經連輸5場，過去9場比賽輸了8場。

顯然，球隊正試圖做出改變。然而，隨著與快艇隊突然分手，保羅職業生涯最後幾個月的前景也因此變得不確定。

快艇 NBA 亞特蘭大

上一則

遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了

延伸閱讀

NBA／不打「背靠背」湖人挑戰7連勝 詹姆斯確定缺席

NBA／不打「背靠背」湖人挑戰7連勝 詹姆斯確定缺席
場邊人語／快艇疾駛 黃蜂錯失

場邊人語／快艇疾駛 黃蜂錯失
NBA／保羅沒拿過冠軍戒 湖人總教練：已是終極贏家

NBA／保羅沒拿過冠軍戒 湖人總教練：已是終極贏家
NBA／宣布了 40歲保羅航行21季 宣布季末退休

NBA／宣布了 40歲保羅航行21季 宣布季末退休

熱門新聞

熱火總教練史波史特拉26日奪下了執教生涯的第800勝。（美聯社）

NBA／遭球員潑水才知執教800勝 熱火教頭齊名波波維奇、史隆

2025-11-27 03:40
YTR「拉西哥LAC」開箱大谷翔平50/50紀錄卡盒，意外抽出全球僅三張超級神卡兌換券 。圖／翻攝自YT拉西哥 LAC

台網紅開出大谷翔平「神卡」價值逾百萬…原地財富自由

2025-11-28 14:22
威廉斯。(美聯社)

NBA／二把手威廉斯明歸隊 開季18勝1敗的雷霆怎麼輸

2025-11-27 22:30
林倪安曾經上過「綜藝大集合」。(圖／摘自Instagram)

遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了

2025-12-03 09:30
大谷翔平。（美聯社）

MLB／媒體盛讚大谷改變道奇命運 史上最糟2份合約來自國民

2025-11-27 01:20
凱爾西2024年與泰勒絲一同慶祝酋長隊在超級盃封王。(路透)

NFL酋長隊總裁曾對凱爾西承諾：不會炒作他與泰勒絲戀情

2025-12-02 22:08

超人氣

更多 >
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效
3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕

3個月大來美、無前科 洛城亞裔男赴婚綠面談遭拘捕
川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國
車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單

車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單