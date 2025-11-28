NBA／康寧漢大三元球隊卻連漏3關鍵籃板 活塞不敵魔術本季首度連敗

康寧漢。(美聯社)

在前一場比賽遭到塞爾蒂克隊中斷13連勝後，活塞隊今天在主場出戰魔術隊又在下半場一路挨打，儘管比賽最後階段一度追到僅剩1分差距，但關鍵時刻活塞卻連續讓魔術3度抓下進攻籃板，加上羅賓森（Duncan Robinson）最後一擊遭到布萊克（Anthony Black）封阻，最終魔術就以112：109賞給活塞本季首度連敗。

東區龍頭活塞日前一度拉出聯盟本季最長的13連勝，不過在前一場比賽卻遭到塞爾蒂克攔路中斷連勝之旅，在歷經感恩節 假期後，活塞今天則是回到主場出戰魔術，不過再一次遭遇苦戰。

魔術先發後衛貝恩（Desmond Bane）今天火力全開，他在前三節賽事中以高效率的19投11中拿下30分，比賽還沒打完已經拿下加盟魔術後的單場新高，且其中12分還是集中在第三節，幫助魔術帶著5分領先進入第四節。

第四節魔術一度將領先差距擴大到雙位數，但關鍵時刻活塞射手羅賓森與一哥康寧漢（Cade Cunningham）聯手出擊，連續的三分球命中幫助活塞在比賽最後4分鐘追平比數，儘管魔術隨後靠著貝恩與華格納（Franz Wagner）聯手再要回領先，但哈里斯（Tobias Harris）在比賽最後1分半鐘又投進3分球，助活塞追到僅剩1分差。

但比賽最後一分鐘活塞卻出現籃板保護上的漏洞，3度讓魔術衝搶進攻籃板得手，白白錯過超前比數的機會，倒數4.7秒康寧漢在活塞3分落後的情況下站上罰球線，在第一球不中後，第二球他選擇將球砸框並抓下進攻籃板後傳給三分線外的羅賓森，但羅賓森的出手卻遭到布萊克封阻，最終魔術就以3分差距賞給活塞本季首度的2連敗。

魔術今天以貝恩攻下37分、8籃板表現最佳，華格納則有21分進帳，替補上陣的布萊克不僅有關鍵封阻表現還有16分演出；至於活塞康寧漢則攻下全場最高39分外帶13籃板、11助攻「大三元」，但也發生8次失誤，哈里斯則有18分演出。