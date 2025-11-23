我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

NBA／對魔術沒轍 尼克吞對戰連敗還折損先發大將沙米特

記者曾思儒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沙米特因肩傷提前退場。（路透）
沙米特因肩傷提前退場。（路透）

尼克隊球星布朗森（Jalen Brunson）22日面對魔術隊轟下33分、11助攻，但第四節防守潰堤，後衛沙米特（Landry Shamet）還因肩傷提前退場，最終以121：133吞下本季對戰2連敗。

前一度紐約交手，布朗森因腳踝傷勢沒上陣，眼睜睜看魔術踢館成功，終結尼克5連勝，17分也是尼克本季差距最大敗仗。今天再交手，尼克雖打出11：2的開賽攻勢，但魔術也回敬12：0猛攻，首節打完反以31：29領先。

尼克先發沙米特第一節一次碰撞中傷到右肩膀，馬上回到休息室，第二節還沒開打球隊就宣布沙米特今天不會再出賽。尼克教練布朗（Mike Brown）表示，沙米特接續幾天將作全面評估，但沒有其他更多資訊。

損兵折將的尼克，半場打完在布朗森發揮下以66：64反超比分，但對魔術華格納（Franz Wagner）沒轍，他全場19投13中轟下兩隊最高的37分，助魔術下半場要回領先，第四節最多分差更達18分，最終以133：121守護主場，12分差距也是尼克本季第二慘敗。

華格納除37分還有6籃板和7助攻，貝恩（Desmond Bane）27分、薩格斯（Jalen Suggs）26分；尼克唐斯（Karl-Anthony Towns）雖攻下24分但14投僅6中。

上一則

NBA／宣布了 40歲保羅航行21季 宣布季末退休

下一則

NBA／保羅沒拿過冠軍戒 湖人總教練：已是終極贏家

延伸閱讀

盧特尼克恭賀魏哲家劉德音：你們的領導改變了世界

盧特尼克恭賀魏哲家劉德音：你們的領導改變了世界
商務部長盧特尼克推動數位中心 兒子經營的家族企業獲利

商務部長盧特尼克推動數位中心 兒子經營的家族企業獲利
場邊人語／尼克猛攻 熱火撲空

場邊人語／尼克猛攻 熱火撲空
飯店「1備品」比馬桶還髒？專家：恐引發頭皮感染

飯店「1備品」比馬桶還髒？專家：恐引發頭皮感染

熱門新聞

南韓U22男足（黑衣）一年內遭中國U22男足雙殺。圖為比賽中球員激烈對抗。（取材自鳳凰網體育）

中國U22男足2：0擊敗南韓 韓媒「破防」痛批：恥辱

2025-11-15 21:35
大谷翔平拿下生涯第四座MVP，日本朝日新聞當天特別派發快報。(美聯社)

MLB／強得不可思議…王貞治談大谷翔平差點無語

2025-11-15 14:06
葡萄牙13日在世界盃資格賽以0比2不敵愛爾蘭，陣中大將「C羅」羅納度（右）因肘擊苦吞紅牌被罰下場，恐將缺席明年世界盃至少葡萄牙的首場比賽。（美聯社）

球星C羅資格賽肘擊吞紅牌 恐缺席世界盃葡萄牙首役

2025-11-15 16:24
11月18日，在香港舉行的2027年亞洲盃預選賽小組賽中，香港隊主場1：2不敵新加坡隊。(新華社)

新加坡部長諷香港球迷球隊「像白痴一樣」談話曝光後致歉

2025-11-19 23:00
大谷翔平與捕手史密斯(左)場上默契佳，場下也有好交情。(路透)

MLB／不想跟大谷翔平一起打擊 道奇鐵捕：他太強了

2025-11-20 21:54
C羅參加沙國王儲晚宴。(路透)

足球／C羅參加白宮晚宴 川普：我兒子是你的超級粉絲

2025-11-19 00:12

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海