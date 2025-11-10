NBA／活塞詹金斯神奇3分彈續命 延長賽險勝巫師

我的頻道

記者曾思儒／即時報導
活塞在延長賽以137：135力退巫師。(路透)
活塞在延長賽以137：135力退巫師。(路透)

東區龍頭活塞隊和巫師隊10日正面碰頭，開季前10場僅拿1勝的巫師差點演出驚奇，但最後1分鐘的7分領先沒能把握，活塞靠康寧漢（Cade Cunningham）追分，詹金斯（Daniss Jenkins）更投進壓哨的追平三分彈，最終在延長賽以137：135力退巫師，讓康寧漢的「大三元」紀錄夜以勝場作收。

巫師靠第三節35：20攻勢取得領先，第四節也一路握有優勢，最後1分鐘還握有124：117領先，但康寧漢連罰帶投連拿4分，詹金斯也飆進外線，助隊將比分追到124：126。

正規賽巫師仍有機會帶走勝利，但喬治（Kyshawn George）最後2.2秒2罰僅1中；活塞剩下最後1.9秒執行最後一擊，站在底角的詹金斯投進追平三分彈，驚奇將比賽127：127追平。

延長賽中康寧漢率先進球，巫師雖在麥凱倫（CJ McCollum）、惠特摩（Cam Whitmore）接連進球要到領先，但康寧漢兩罰俱中再追平比數，「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）追加關鍵三分彈，麥凱倫最後的追平一擊又失手，讓活塞驚險以137：135守護主場。

康寧漢10日完成46分、12籃板、11助攻的「大三元」成績，還外帶5抄截和2阻攻，詹金斯三分球6投4中攻下24分也是贏球功臣。

麥凱倫也有42分演出，無奈球隊沒能守住最多13分領先，苦吞開季11戰第10敗。

NBA／客場之旅差點又翻船 唐西奇飆38分率湖人險勝黃蜂

NBA／詹姆斯回歸倒數？本周加入南灣湖人訓練

NBA／柯瑞因病連休3場 教頭曝最快回歸時間點

NBA傳奇人物威肯斯辭世 史上首位千勝教頭 享壽88歲

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

