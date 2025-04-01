NBA／客場勝場平隊史最佳 塞爾蒂克有望挑戰勇士聯盟紀錄

塞爾蒂克隊3月31日締造隊史新頁，拉出客場8連勝，本季客場戰績累積到32勝7敗，只差2勝就能追平勇士隊2015到16賽季締造的單季客場最多34勝紀錄。(路透)

衛冕軍塞爾蒂克隊3月31日締造隊史新頁，客場以117：103擊敗灰熊隊，不但收下9連勝，更拉出客場8連勝，本季客場戰績累積到32勝7敗，只差2勝就能追平勇士隊2015到16賽季締造的單季客場最多34勝紀錄。

客場勝場數中，「綠衫軍」有23場比賽勝分達到兩位數，只差一場追平湖人 隊1971到72賽季的客場紀錄；本季衛冕軍客場得分超過對手404分，離湖人1971到72賽季寫下的紀錄也只有26分差距，在還有2場客場的情況下有機會一口氣改寫多項紀錄。

塞爾蒂克教頭馬祖拉（Joe Mazzulla）表示，客場好成績的主因是球隊打出穩定表現，「但我認為每年球隊都有發展出不同優勢，尤其是同一支球隊，今年出現在我們的客場心態。」他還自信說，不只是客場表現優異，「我敢說我們球員在各方面都表現出色。」

衛冕軍目前32勝已經追平賽史1972到73以及1974到75賽季的單季最多客場勝利紀錄，今天替補出發攻下全隊最高26分的中鋒霍福特提到，亮眼戰績關鍵是團隊異常專注，「我覺得上個賽季我們表現就很好，尤其是季後賽 ，我覺得我們客場真的打很好，掌控住節奏，可以用特定方式進行比賽。這真的很特別，我們的比賽方式和正在做的一些事情都是。」

不只塞爾蒂克，雷霆隊明星賽周後打出客場11連勝，目前客場戰績29勝7敗，也有機會追平勇士締造的單季最少客場敗場紀錄；目前雷霆還有4場客場，少了的一場客場是因NBA 盃4強賽是在拉斯維加斯舉行。