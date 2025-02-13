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NBA／柯瑞、優涅思庫明星賽重賽破局 克拉克也無意參戰

記者劉肇育／即時報導
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今年明星賽確定無法再看到柯瑞與優涅思庫（Sabrina Ionescu）的NBA、WNBA頂尖射手對決。 (美聯社)
今年明星賽確定無法再看到柯瑞與優涅思庫（Sabrina Ionescu）的NBA、WNBA頂尖射手對決。 (美聯社)

去年在NBA全明星周首度舉辦就引發熱烈討論的柯瑞與優涅思庫（Sabrina Ionescu）間的NBA、WNBA頂尖射手對決，儘管今年聯盟一度希望促成雙方重賽，甚至是將規模擴大成2對2，但聯盟仍在今天宣布重賽計畫破局。

柯瑞與優涅思庫去年分別代表NBA與WNBA上演史上最佳射手對決，最終柯瑞以些微差距險勝優涅思庫，而該次賽事從賽前就話題不斷，成為去年全明星周活動的一大焦點，而今年NBA全明星周將移師到勇士主場舉行，也讓雙方是否重賽再度掀起議論。

而根據媒體報導，日前柯瑞曾表示樂見雙方再度進行對決，甚至希望將比賽規模從原本的他與優涅思庫，擴大到加入湯普森（Klay Thompson）和WNBA新生代超級球星克拉克（Caitlin Clark），不過克拉克日前以將首度參加WNBA明星周三分球大賽為由，將無法參與這項賽事。

在二對二計畫胎死腹中後，聯盟雖然一度希望身為主場球星的柯瑞以及出生灣區的優涅思庫能夠繼續參加，甚至是準備將這個橋段安排在明星賽時登場，而非明星周的系列活動之一，不過最終重賽計畫仍是宣告破局。

NBA發言人巴斯（Mike Bass）就表示，「我們本以為能夠繼續提高去年那項特殊賽事的標準，可惜最終未能達成這項計畫，我們也決議將不再進行，而是將注意力集中在全明星賽的全新賽制上。」

NBA 柯瑞

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