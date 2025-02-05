我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國年成世界年 北極圈、「世界最孤獨秋千」都迎春運大軍

「應避種族清洗」川普稱擬接管加薩走廊 聯合國說話了

NBA／瓦藍邱納斯將被送至國王 與沙波尼斯組立陶宛連線

記者劉肇育／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
瓦藍邱納斯。(路透)
瓦藍邱納斯。(路透)

去年休賽季才透過先簽後換方式來到巫師的立陶宛中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），在今天傳出將被巫師當作交易籌碼送至國王，換取日前才剛被交易到巫師的二年級後衛西索科（Sidy Cissoko）以及兩個二輪選秀權。

NBA交易大限即將在明天截止，其中巫師大動作頻頻，在傳出與公鹿完成以庫茲瑪（Kyle Kuzma）換取米道頓（Khris Middleton）的主要交易包裹後，現在也準備把中鋒瓦藍邱納斯也送到國王。

根據報導，瓦藍邱納斯將被巫師打包送到國王換取西索科與兩個次輪選秀權，其中西索科與一個次輪選秀權是國王日前透過福克斯（De'Aaron Fox）交易案從馬刺手中取得。

32歲的瓦藍邱納斯去年6月才透過先簽後換方式從鵜鶘轉戰巫師，並與球隊簽下一張3年3000萬美元的合約，不過邁入重建的巫師也選擇去年選秀榜眼薩爾（Alex Sarr）作為先發中鋒，瓦藍邱納斯在失去先發位置後，儘管仍能維持一定貢獻，但平均上場時間與各項數據都來到生涯的前3低。

而在轉戰國王後，瓦藍邱納斯不僅將與前暴龍隊友德羅展（DeMar DeRozan）再度合作，也將與立陶宛國家隊隊友沙波尼斯（Domantas Sabonis）組成全能且破壞力強大的禁區組合；至於國王日前才透過與馬刺和公牛的三方交易換來明星後衛拉文（Zach LaVine），也成為這次交易大限前主力陣容異動最多的球隊之一。

NBA

上一則

NBA／韋德認為交易唐西奇是聯盟想要的 讚獨行俠總管很大膽

延伸閱讀

NBA／韋德認為交易唐西奇是聯盟想要的 讚獨行俠總管很大膽

NBA／韋德認為交易唐西奇是聯盟想要的 讚獨行俠總管很大膽
NBA／與唐西奇球風相剋？ 快艇教頭：詹皇能跟任何人一起作戰

NBA／與唐西奇球風相剋？ 快艇教頭：詹皇能跟任何人一起作戰
NBA／歐尼爾稱獨行俠是交易贏家 「胖唐西奇」比99%後衛強

NBA／歐尼爾稱獨行俠是交易贏家 「胖唐西奇」比99%後衛強
NBA／戴維斯重返「大前鋒」：2018年就曾期待聯手厄文

NBA／戴維斯重返「大前鋒」：2018年就曾期待聯手厄文

熱門新聞

大谷翔平（左）與道奇隊友一起現身洛杉磯當地消防局，慰問連日來辛勤對抗野火的消防員。（取材自道奇官方X）

MLB／大谷翔平瘦了…身染流感又因野火逃離家園

2025-02-01 18:16
NFL超級盃是受矚目的賽事之一，球迷瘋狂，票價不便宜。(美聯社)

NFL／超級盃最便宜門票4800元 最貴包廂破52萬元

2025-01-30 22:58
勇士隊柯瑞(右)對決雷霆隊亞歷山大。(路透)

NBA／亞歷山大砍52分雷霆還是輸 柯瑞睡半場甦醒勇士逆轉勝

2025-01-30 01:10
大谷翔平與妻子田中真美子合影。（美聯社）

MLB／要當爸爸緊張又期待 大谷翔平想找Decoy顧孩子

2025-02-01 18:51
（取自微博）

全紅嬋返鄉過年遭狂熱民眾圍堵 疾呼｢理智一點｣

2025-01-29 11:14
球評爆料，唐西奇才剛在達拉斯當地買下一棟豪宅，沒想到卻突然被交易，讓他不禁落淚。（路透資料照片）

NBA／才剛在達拉斯買1500萬豪宅就被交易 唐西奇哭了

2025-02-04 02:53

超人氣

更多 >
帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬

帶大S回家了 具俊曄砸百萬台幣包機 1小時要價36萬
關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹

關稅戰 美國郵局暫停收中國、香港包裹
政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹

政策大轉彎 美國郵政將繼續接收中國與香港包裹
川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國

川普最強硬手段對付加墨格陵蘭巴拿馬 而非中國
一洲焦點／川普2周遠超拜登4年、美中必然脫鉤

一洲焦點／川普2周遠超拜登4年、美中必然脫鉤