NBA／哈登重回明星賽 雷納德讚：犧牲投籃機會成就團隊

哈登繼2022年後再度入選明星賽。（路透）

哈登（James Harden）在今年賽季可說是重返顛峰，在喬治（Paul George）離去且雷納德（Kawhi Leonard）傷停的情況下，扛起全隊重擔，帶領快艇 穩住西區前6名席次，本身繳出場均21.5分8.4助攻5.8籃板1.4抄截的表現，讓他繼2022年後時隔3年再度入選明星賽。

談到哈登重回明星賽，雷納德在接受採訪時也為他感到高興並稱讚道：「他在賽季前半段有機會扛起整支球隊。去年還有之前的幾個賽季，他為了隊友犧牲了出手投籃的機會。你可以看出他依然是一位很有天賦的籃球員。」

快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）說：「哈登的表現一直以來都很出色，入選明星賽是一份嘉獎，全聯盟只有24名球員能從中脫穎而出。」

這是哈登生涯第11次獲選明星賽，其中在火箭隊入選8次，籃網隊入選2次，快艇入選1次。

「當明星賽名單公布的時候，我的電話開始狂響，我意識到自己可能入選了。我對此非常興奮，我為自己以及這支球隊感到激動不已，能代表快艇入選明星賽真的太好了。」哈登說。

雖然入選明星賽很興奮，但哈登也為鮑威爾（Norman Powell）與祖巴茲（Ivica Zubac）的落選感到惋惜，他表示：「鮑威爾本季的表現非常出色，在他落選明星賽後，我告訴他，他所做的一切都是不可思議的，我很高興能與他並肩而行。還有祖巴茲，他常常能貢獻出雙十數據，而且他還在不停進步。我為他們感到驕傲，他們都是我們球隊的關鍵因素。」

先前擊敗黃蜂的比賽中，哈登完成得分助攻雙十，生涯助攻數突破8000次大關，達成26000分8000助攻6000籃板的成就。