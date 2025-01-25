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NBA／喬治、馬克西合砍59分 76人爆冷扳倒東區龍頭騎士

體育新聞組／綜合報導
喬治(左)攻下全隊最高30分，加上眾將多點開花，最後以132：129爆冷擊敗騎士。(路透)
喬治(左)攻下全隊最高30分，加上眾將多點開花，最後以132：129爆冷擊敗騎士。(路透)

76人24日主場對上東區龍頭騎士，雖然當家安比德（Joel Embiid）因膝傷缺陣，但喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）挺身而出，分別攻下30分、29分，再加上眾將多點開花，最後以132：129爆冷奪下勝利，成功止住7連敗。

首節雙方戰況拉鋸，5度互換領先，但馬克西用能裡能外的強攻單節砍下14分，幫助球隊39：33取得優勢。不過第二節強權騎士給予回應，包含一哥米契爾（Donovan Mitchell）在內的多位球員跳出來挹注火力，再加上76人火力稍微冷卻，上半場打完克里夫蘭67：64逆轉比分。

易籃後兩隊持續來往，直到第四節76人突然爆發，殺出一波15：1高潮奠定勝基。即便騎士最後時刻回神卻也於事無補，最終76人以132：129，在7連敗後拿龍頭出氣止敗成功。

本場比賽76人共6名球員得分上雙，其中喬治攻下全隊最高30分外加5籃板3助攻，馬克西也不落人後拿下29分7助攻2阻攻2抄截，另外老將射手葛登（Eric Gordon）也用三分球4投4中的百分百命中率得到15分；騎士方面，米契爾狂轟全場最高37分，還有7助攻3抄截，另有傑洛米（Ty Jerome）33分和葛蘭德（Darius Garland）26分，但除了這3人外沒有其他球員得分破兩位數。

馬克西(左)攻下29分。(美聯社)
馬克西(左)攻下29分。(美聯社)

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