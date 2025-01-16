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NBA／商業夥伴正籌辦12隊國際聯盟 傳詹姆斯並未參與

記者劉肇育／即時報導
湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）。(美聯社)
湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）。(美聯社)

湖人當家球星詹姆斯（LeBrob James）的商業合作夥伴卡特（Maverick Carter），在近日傳出正在籌組一個與NBA打對台的國際聯盟後，今天美國媒體ESPN也證實這項消息，卡特將與投資人一同組建一個擁有6支男子、6支女子球隊的國際聯盟，並將在世界各地展開賽事。

過去曾擔任詹姆斯多個電視節目和電影製作人的卡特，一直是詹姆斯在商業上的重要合作夥伴，而近日也傳出卡特正受到一批投資人的邀請擔任顧問，將籌集50億美元來組建一個國際籃球聯盟，該聯盟也將視NBA為主要競爭對手，不過據了解仍有NBA球隊老闆夢想的詹姆斯，則並未參與這個籌組計畫。

消息人士向ESPN證實，該國際聯盟將會有男女各6支隊伍，並以在全世界巡迴出賽為目標，而該投資集團可能會嘗試利用私募股權和主權財富基金來籌募50億美元的資金，而目前私募股權基金在NBA球隊的持股比例被限制不得超過百分之20，且不得擔任管理職。

假使這個聯盟能夠順利運行並成立，也確實有可能帶給NBA衝擊，尤其自上世紀70年代NBA併入ABA的四支球隊，包括籃網、金塊、溜馬與馬刺後，就不曾再遇過能與之抗衡的5對5籃球聯盟。

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