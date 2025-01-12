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NBA／活塞康寧漢大三元 球員助攻總教練捐款救加州野火

體育新聞組／即時報導
康寧漢（右）繳出本季第7次大三元。（路透）
康寧漢（右）繳出本季第7次大三元。（路透）

底特律活塞11日在主場迎戰多倫多暴龍，靠著當家後衛康寧漢（Cade Cunningham）繳出本季第7次大三元，率隊以123：114獲勝，而活塞總教練比克斯塔夫賽前也宣布捐款救助加州野火。

比克斯塔夫（J. B. Bickerstaff）在11日對多倫多暴龍的比賽前接受訪問時，對加州野火災情表達關切之意並提到，「我們將和社區的力量一起行動，盡我們所能伸出援手。」

比克斯塔夫提到，11日的比賽中，只要球員送出一次助攻，就會捐出500美元，給那些受到加州野火影響的人們；而活塞11日全隊共送出35次助攻。

主場作戰的活塞，上半場還以65：66落後1分，不過第3節靠著小哈德威（Tim Hardaway Jr.）單節11分帶動下，反以99：93超前。

終場前5分鐘，雙方戰成109：109平手，隨後暴龍連續錯失4次罰球，反觀活塞靠著康寧漢強攻得手，取得關鍵4分超前，奠定比賽勝基。

康寧漢全場繳出22分、17助攻、10籃板，完成本季第7次大三元，全聯盟僅次丹佛金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）的15次以及洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）的8次。

這也是康寧漢本季第3度單場至少送出15次以上助攻的大三元，成為隊史第一人，活塞隊史上僅出現7次15助攻的大三元。

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