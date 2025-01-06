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NBA／希望湖人更出色 詹姆斯：要經歷些不舒服

記者曾思儒／即時報導
詹姆斯直言，想成為傑出球隊，需要經歷些「不舒服的東西」。(路透)
詹姆斯直言，想成為傑出球隊，需要經歷些「不舒服的東西」。(路透)

湖人隊昨天碰火箭隊，上半場最多落後達22分，第三節也一度落後20分，儘管戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）領軍縮小差距到一球差，最終仍以115：119吞敗，讓詹姆斯直言，想成為傑出球隊，需要經歷些「不舒服的東西」。

剛過40歲生日的詹姆斯，昨天繳出21分、13籃板、9助攻「準大三元」成績，他提到，希望球隊成為一支出色隊伍，「但這可能需要一些讓人不舒服的東西，我們必須多做一些，多點韌性，打出更多回合，不要有那麼多失常。」隊友克里斯提（Max Christie）也說，湖人展現出拚勁和韌性，但不能再像這樣挖坑讓自己陷入落後處境。

詹姆斯提到，球隊浪費太多第二波攻擊機會，「進攻籃板把我們給殺了，我們知道他們是支高大的隊伍，我們知道他摧毀每個人。」

昨天火箭搶下18個進攻籃板，團隊籃板也以49：39壓過湖人，湯普森（Amen Thompson）第四節還和格林（Jalen Green）合作秀出一次氣勢萬鈞的空中接力灌籃，充分展現出運動能力，讓氣勢也倒向火箭。

「這球很重要，很重要，很重要。」詹姆斯不斷重複，他形容這一球是未能成功執行的戰術，自己和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）對格林設下陷阱，他將球投出讓湖人看似防守成功，但湯普森透過個人能力將球塞進框，「這就是有時會發生的事情。」

湖人目前20勝15敗戰績仍排西區第5。

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