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NBA／柯瑞連續「4分打」救不了勇士 國王迎接換帥4連勝

記者曾思儒／即時報導
勇士隊球星柯瑞5日連續出現高難度「4分打」，但最終仍輸球。(路透)
勇士隊球星柯瑞5日連續出現高難度「4分打」，但最終仍輸球。(路透)

休息一場回歸的勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）5日維持好手感，面對國王隊的第二節連續出現高難度「4分打」，但球隊防守失序，讓國王半場就轟下75分，柯瑞等主力第四節直接休息，看國王一路領先下以129：99迎接換帥後的4連勝。

國王今年戰績低迷，去年底宣布炒掉2023年奪下年度最佳教練的總教練布朗（Mike Brown），改由助理教練克里斯蒂（Doug Christie）接下總教練兵符，新教練首戰雖吞敗，接續3戰都奪勝，5日在當家球星福克斯（De'Aaron Fox）受傷缺陣下迎戰勇士，開賽就打出10：3攻勢，首節取得36：21領先。

第二節柯瑞單節4投4中攻下15分，包括連續2次「4分打」，8分50秒的第2度「4分打」還是三分球是彈框後幸運進球，個人飆分秀讓勇士將差距縮小到36：40，但接續國王也轟進3記三分彈，打出一波11：0小高潮，加上勇士連番失誤，讓國王領先持續擴大，儘管柯瑞回歸後又連拿5分，但也賠上個人第3犯，半場打完國王已取得75：51的大幅領先。

第三節勇士試圖追分，仍沒擋下國王凶猛火力，3分37秒格林（Draymond Green）撞倒國王艾利斯（Keon Ellis），勇士總教練柯爾（Steve Kerr）衝上場喊「假倒」還被吹技術犯規，國王蒙克（Malik Monk）執行技術犯規罰球後領先再擴大到94：67，沙波尼斯（Domantas Sabonis）節末進球更讓國王優勢達105：72。

勇士穆迪（Moses Moody）第三節讀秒階段飆進外線雖讓差距回到30分，但柯爾第四節仍將柯瑞、格林等主力全部換下場，最終國王就以30分差距血洗勇士。

國王5日7人得分兩位數，蒙克26分、12助攻都是全場最高，沙波尼斯也有22分、13籃板；勇士以柯瑞26分最佳，維金斯（Andrew Wiggins）18分。

勇士 柯瑞 國王隊

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