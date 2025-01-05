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NBA／勇士奇兵飆外線 柯爾讚華特斯心態絕佳

記者曾思儒／即時報導
勇士前鋒華特斯。（美聯社）
勇士前鋒華特斯。（美聯社）

2021年選秀會落榜的前鋒華特斯（Lindy Waters III），4日成勇士隊板凳奇兵，面對灰熊隊三分球5投4中攻下16分，幫助球隊在當家球星柯瑞（Stephen Curry）休兵、庫明加（Jonathan Kuminga）第二節傷退下穩住領先，以121：113收下連勝，也讓華特斯打出勵志故事。

27歲的華特斯選秀會落榜後被雷霆隊網羅，前3個賽季都穿著雷霆戰袍，本季才加入勇士；他除4日貢獻16分，昨天也有10分貢獻，本季第2次連兩場有兩位數得分，是菜鳥賽季後第一遭，對兩大得分好手缺陣的勇士幫助很大。

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）讚說：「華特斯是名很傑出的射手，他開季手感發燙，然後冷下來，這是他身為年輕球員發展和進步的一部分。作為一名射手，你必須乘風破浪，總有投不進的時候，但你的信心不能被影響。」

「他在這裡強勢回歸，看起來有更多信心，和前幾周比起來看自在，他在心理準備上做得非常好。」柯爾說。

華特斯提到，時刻都會提醒自己，很感恩現在狀態，「如果我第一節早早上場，或是第四節尾聲才上，不管是什麼時間，我就是上場，全力以赴，享受一切。」

勇士4日三分球繳出43投24中的高水準表現，全隊還傳出32次助攻，贊助4記三分彈的華特斯說，開心團隊有柯瑞，但當家球星缺陣下，全隊也會分享球，找到空檔機會擊倒對手，且外線開火是有傳導力，「我們試著在這基礎上再接再厲，然後將這些帶到明天。」

勇士 柯瑞

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