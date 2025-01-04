NBA／柯瑞休兵、庫明加傷退 勇士仍轟23記三分彈轟下灰熊

勇士4日以121：113拿下2連勝。(美聯社)

勇士 隊當家球星柯瑞 （Stephen Curry）4日出戰灰熊隊休兵，庫明加（Jonathan Kuminga）第二節末段又傷退，第四節格林（Draymond Green）又被吹惡意犯規，但有維金斯（Andrew Wiggins）挺身而出，率勇士以121：113拿下2連勝。

柯瑞前一場締造三分球8投8中紀錄，4日控管膝蓋狀況休兵，不過有施羅德（Dennis Schroder）接下外線火力，他開賽就連飆2記三分彈，格林（Draymond Green）和希爾德（Buddy Hield）也加入開火行列，助隊打出12：2開節攻勢，但灰熊火力也復甦，首節勇士只以30：29微幅領先。

第二節華特斯（Lindy Waters III）扮演板凳奇兵，一人獨拿8分，加上施羅德進球，勇士再打出10：0開節攻勢，領先再到兩位數，但庫明加節末傷退，勇士領先也縮小到58：54；維金斯第三節火力全開，單節灌進18分，讓勇士持續握有92：86領先。

第四節出現火藥味，開打才36秒，格林和周志豪卡位時出現抱人動在，裁判經檢視畫面後吹判格林惡意犯規，讓場邊的柯瑞都面露狐疑。周志豪2罰1中後灰熊追到89：92，加上小皮朋（Scotty Pippen Jr.）切入進球，灰熊將差距縮小到1分差。接續格林馬上投進三分球，但慶祝大喊又被吹技術犯規，之後施羅德也被吹技術犯規，讓主場球迷鼓噪聲不斷。

混亂中灰熊一度追到4分差，但勇士有華特斯和施羅德拿分鞏固領先，最終仍以121：113收下連勝。

勇士全場三分球43投23中，命中率超過5成3，維金斯24分、施羅德攻下轉隊後最高17分；灰熊以傑克森（Jaren Jackson Jr.）23分最高。