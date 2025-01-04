我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

動畫電影「史瑞克」驢子原型在巴洛阿圖過世 享年30歲

南韓總統尹錫悅喊告150多檢警 控逮捕違法違憲

NBA／柯瑞休兵、庫明加傷退 勇士仍轟23記三分彈轟下灰熊

記者曾思儒／即時報導
勇士4日以121：113拿下2連勝。(美聯社)
勇士4日以121：113拿下2連勝。(美聯社)

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）4日出戰灰熊隊休兵，庫明加（Jonathan Kuminga）第二節末段又傷退，第四節格林（Draymond Green）又被吹惡意犯規，但有維金斯（Andrew Wiggins）挺身而出，率勇士以121：113拿下2連勝。

柯瑞前一場締造三分球8投8中紀錄，4日控管膝蓋狀況休兵，不過有施羅德（Dennis Schroder）接下外線火力，他開賽就連飆2記三分彈，格林（Draymond Green）和希爾德（Buddy Hield）也加入開火行列，助隊打出12：2開節攻勢，但灰熊火力也復甦，首節勇士只以30：29微幅領先。

第二節華特斯（Lindy Waters III）扮演板凳奇兵，一人獨拿8分，加上施羅德進球，勇士再打出10：0開節攻勢，領先再到兩位數，但庫明加節末傷退，勇士領先也縮小到58：54；維金斯第三節火力全開，單節灌進18分，讓勇士持續握有92：86領先。

第四節出現火藥味，開打才36秒，格林和周志豪卡位時出現抱人動在，裁判經檢視畫面後吹判格林惡意犯規，讓場邊的柯瑞都面露狐疑。周志豪2罰1中後灰熊追到89：92，加上小皮朋（Scotty Pippen Jr.）切入進球，灰熊將差距縮小到1分差。接續格林馬上投進三分球，但慶祝大喊又被吹技術犯規，之後施羅德也被吹技術犯規，讓主場球迷鼓噪聲不斷。

混亂中灰熊一度追到4分差，但勇士有華特斯和施羅德拿分鞏固領先，最終仍以121：113收下連勝。

勇士全場三分球43投23中，命中率超過5成3，維金斯24分、施羅德攻下轉隊後最高17分；灰熊以傑克森（Jaren Jackson Jr.）23分最高。

勇士 柯瑞

上一則

NBA／24小時復仇 約柯奇準大三元壓下溫班亞瑪雙20

延伸閱讀

NBA／和安比德咬耳朵 格林化身心靈導師：你只需要相信自己

NBA／和安比德咬耳朵 格林化身心靈導師：你只需要相信自己
NBA／柯瑞三分球投8中8飆30分 勇士退76人保5成勝率

NBA／柯瑞三分球投8中8飆30分 勇士退76人保5成勝率
勇士再慘敗 柯瑞亟需引入新幫手衝擊總冠軍

勇士再慘敗 柯瑞亟需引入新幫手衝擊總冠軍
勇士再慘敗 交易一人 幫柯瑞衝擊總冠軍

勇士再慘敗 交易一人 幫柯瑞衝擊總冠軍

熱門新聞

大谷翔平(右)與妻子真美子。(路透)

日籍球星大谷翔平 宣布妻子真美子懷孕

2024-12-28 16:04
詹姆斯40歲第一場比賽輸給了騎士，右為莫布里。(美聯社)

NBA／太氣了？詹姆斯40歲首戰輸騎士 比賽還在打就離場

2025-01-01 01:20
英國足球巨星貝克漢品牌2023年合計配發1.24億美元股息。（路透）

貝克漢退休10年仍狂賺 品牌代言多 1年配股息1.24億

2025-01-01 01:30
谷愛凌亮相央視節目。（取材自微博）

滑雪／蹭奧運熱度？谷愛凌：像心裡插刀子 都是造謠

2025-01-02 02:10
大谷翔平與妻子真美子準備要當爸媽了。（美聯社）

MLB／大谷翔平要當爸 17歲寫的人生目標拿來比對…會是女兒？

2024-12-28 19:10
曾和羅素(右)有恩怨的楊恩(左)，樂見他被交易離開洛杉磯。(美聯社)

NBA／對羅素仍有恨 楊恩得知交易喊：別滾回洛杉磯

2024-12-31 12:55

超人氣

更多 >
劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」
中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿
一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了
冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月
川普酒店爆炸案嫌犯：神祕無人機是中國祕密武器

川普酒店爆炸案嫌犯：神祕無人機是中國祕密武器