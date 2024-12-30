NBA／溫班亞瑪轟34分但錯過追平罰球 灰狼2分驚險退馬刺

馬刺隊當家長人溫班亞瑪。(路透)

馬刺 隊當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）29日面對灰狼隊轟下全場最高34分，但最後18秒錯失追平罰球，隊友索漢（Jeremy Sochan）又沒把握絕殺外線機會，讓灰狼驚險以112：110打下3連勝。

灰狼第一節三分球11投僅1中，讓馬刺取得33：25領先，不過馬刺第二節僅拿12分，半場打完反以45：57落後；第三節溫班亞瑪領軍打出一波16：4攻勢回到戰局，三節打完兩隊82：82戰平。

第四節馬刺雖打出8：0的開節攻勢，灰狼逐步縮減差距，里德（Naz Reid）進球後比分再度扳平，戈貝爾節末2罰得手後灰狼更取得110：105領先。馬刺在溫班亞瑪最後45秒灌籃提振士氣下追到109：111，溫班亞瑪最後18秒更獲得2罰機會，但他第一罰進球後第二罰失手，馬刺馬上犯規讓迪文森佐（Donte DiVincenzo）上罰球線，迪文森佐同樣2罰1中，不過馬刺最後一擊機會索漢也沒把握，讓灰狼以2分差延續勝場。

灰狼「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）稍早才因日前受訪說出不雅詞彙，領到一張聯盟開出的10萬元罰單，29日他手感也不佳，20投僅6中拿14分，不過迪文森佐從板凳殺出，攻下全隊最高26分，加上戈貝爾（Rudy Gobert）17分、15籃板，藍道（Julius Randle）也有16分貢獻，點點開花延續連勝。

馬刺以溫班亞瑪34分、8籃板最高，巴恩斯（Harrison Barnes）和瓦賽爾（Devin Vassell）各有24分和22分。