NBA／熱火一度落後17分 赫洛0.5秒致勝跳投逆轉魔術

赫洛（右）在剩下0.5秒操刀最後一擊轟進逆轉戰局的致勝跳投。（路透）

熱火26日作客奧蘭多的比賽中，巴特勒（Jimmy Butler）因病缺席，全隊一度落後多達17分，但熱火在第四節急起直追，替補洛齊爾（Terry Rozier）和巴克斯（Alec Burks）聯手拿下18分，甚至壓過魔術全隊單節得分，加上赫洛（Tyler Herro）在剩下0.5秒操刀最後一擊轟進逆轉戰局的致勝跳投，熱火蟻89：88拿下勝利。

熱火上周在客場面對魔術時，曾經在第四節領先22分卻慘遭逆轉，如今總算是在對方主場一吐怨氣，整個第四節打出28比17的攻勢。

「贏球的感覺很棒，」赫洛說，「上場交手輸球後，我們感到真的糟透了。在不到一周時間內重新回到這座球館並且取得勝利，真的很開心。」

赫洛全場攻下20分，哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）15分4籃板4助攻5抄截，巴克斯和洛齊爾各拿17分、14分；阿德巴約（Bam Adebayo）此役進攻失常，10投2中僅得4分，但另外有9籃板7助攻4阻攻。

熱火全場三分球30投15中，其中第四節8投5中，同時防守端壓制魔術團隊命中率僅33.3%，讓他們得以迅速追回兩位數落後分差。熱火取得近期的2連勝，排名仍居東區第6，同時中止了魔術的2連勝。

魔術陣中以薩格斯（Jalen Suggs）的29分為最高，但也發出多達7次失誤。魔術全隊一共出現多達21次失誤。