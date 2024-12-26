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NBA／還是要靠巨星對決撐場 耶誕大戰創近5年收視紀錄

記者劉肇育／即時報導
詹姆斯(左)出戰柯瑞(右)的「勇湖大戰」收視率飆高。(路透)
詹姆斯(左)出戰柯瑞(右)的「勇湖大戰」收視率飆高。(路透)

NBA進行5場的耶誕大戰並在收視率上開出紅盤，平均收視率成長高達百分之84，其中又以詹姆斯（LeBron James）出戰柯瑞（Stephen Curry）的「勇湖大戰」吸引了平均776萬觀看最多，兩位老牌球星的對決依舊是聯盟的票房保證。

身為每年NBA重頭戲的耶誕大戰，聯盟總是費盡心思排出最具話題性的對戰組合，尤其在近年聯盟收視率逐漸出現下滑的跡象下，耶誕大戰的收視率自然也被認為是觀察指標。

不過這5場耶誕大戰中，都傳出收視率有所成長，包括ABC、ESPN、ESPN2、Disney+和ESPN+收視人數比去年同期增長了百分之84，且還創下近5年來的新高，平均每場比賽有高達525萬觀眾收看。

其中又以打到最後一刻才分出勝負的經典「詹庫對決」吸引最多的觀看數，這場湖人出戰勇士的比賽，平均收視人數來到776萬，最高峰觀看人數則為832萬，展現兩位老牌球星的對決依舊是聯盟的收視保證。

除了比賽收視率開紅盤外，NBA社群網站有關耶誕大戰的影片也產生了超過5億次的觀看次數，對於近年收視率逐步下滑的NBA來說，無疑是注入一劑強心針。

NBA 勇士 柯瑞

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