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NBA／NBA盃4強球隊小市場 票價暴跌 最便宜僅29美元

體育新聞組／綜合報導
今年NBA盃四強隊伍，亞特蘭大老鷹、密爾瓦基公鹿、休士頓火箭則和奧克拉荷馬雷霆。(取材自X平台)
今年NBA盃四強隊伍，亞特蘭大老鷹、密爾瓦基公鹿、休士頓火箭則和奧克拉荷馬雷霆。(取材自X平台)

今年NBA盃四強隊伍出爐，亞特蘭大老鷹、密爾瓦基公鹿、休士頓火箭和奧克拉荷馬雷霆將在拉斯維加斯「T-Mobile Arena」展開最終決戰。然而，與去年首次舉辦季中錦標賽相比，本屆平均票價從237美元大幅降至98美元，持續下探中，引發關注和討論。

有媒體指出，老鷹公鹿之戰的進場票價只需29美元，雷霆火箭之戰39美元；冠軍賽票價為79美元。其中一個主要原因在於，這4支球隊都非大城市規模，難以像洛杉磯、紐約或波士頓等城市擁有全國性粉絲基礎，且能吸引外地球迷特別前往拉斯維加斯觀賽。

其次，這4強對戰組合一直到12月11日才能確定，距離4強交戰僅剩3天時間，對於東岸城市的球迷來說，臨時計畫飛去拉斯維加顯然是大工程，時間與金錢成本相對更高。

儘管票價下滑，本屆四強賽依然有許多看點。雷霆與火箭是西區戰績最佳的兩支球隊，陣中年輕好手的比拚，堪稱是未來之爭。而公鹿和老鷹則擁有多位球星名將，如安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）和楊恩（Trae Young）等，他們的表現也是各界關注的焦點。

亞特蘭大 洛杉磯 波士頓

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