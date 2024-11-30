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NBA／字母哥回歸就轟42分「大三元」 率公鹿退巫師奪6連勝

記者曾思儒／即時報導
「希臘怪物」安戴托昆波率領公鹿搶下6連勝。(美聯社)
「希臘怪物」安戴托昆波率領公鹿搶下6連勝。(美聯社)

公鹿隊的聯盟得分王「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因膝傷勢缺席一場後回歸，11月30日碰巫師隊立刻飆分，且締造42分「大三元」，率隊以124：114迎接6連勝。

安戴托昆波賽前場均32.4分是聯盟「得分王」，11.9籃板排聯盟第5位，6.4助攻也排到聯盟第20，本日回歸展現影響力，儘管公鹿首節還以28：29落後，半場打完反以63：58超前。

公鹿第三節維持領先，安戴托昆波三節打完就已累積30分、9籃板和9助攻，第四節先完成「大三元」，1分16秒再靠罰球讓得分來到40分大關；巫師第四節兩度將比分追到2分差，無奈擋不下安戴托昆波，最終仍以10分差吞敗。

安戴托昆波出賽38分鐘，24投15中、罰球17投12中，攻下全場最高42分，外帶12籃板、11助攻，本季第3度「大三元」，連同例行賽和季後賽是生涯第51場，且是生涯第一場超過40分的「大三元」；後場搭檔里拉德（Damian Lillard）也貢獻25分、10助攻。

巫師以波爾（Jordan Poole）31分、7助攻最高，波格登（Malcolm Brogdon）29分、11籃板。

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