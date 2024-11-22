NBA／戴維斯罰球手軟種敗因？ 詹姆斯：不能全怪罰球

湖人隊球星詹姆斯(左)21日上籃時失手。(美聯社)

湖人 隊21日在主場出戰魔術隊的比賽中，在第四節中段還一度保持領先，不過比賽最後3分40秒湖人卻出現8罰僅2中的狀況，包括戴維斯（Anthony Davis）在倒數18秒的兩罰落空，讓魔術完成逆轉秀，賽後詹姆斯（LeBron James）也直言，一場比賽需進行48分鐘，不能把輸球的任都歸咎於罰球。

湖人21日帶著6連勝在主場迎戰魔術，儘管上半場打完還以7分差距領先對手，不過易籃後狀態卻急轉直下，單節僅攻下21分，也讓魔術有了可趁之機，並在第四節逆轉戰局。

儘管第四節中段湖人靠著詹姆斯的連續三顆三分球再度要回領先，但關鍵時刻團隊卻出現罰球手軟的狀況，里夫斯（Austin Reaves）、詹姆斯與戴維斯在比賽最後8次罰球合計僅命中2球，其中戴維斯4投僅1中，讓魔術最終靠著F.華格納（Franz Wagner）的準絕殺三分球搶下勝利。

湖人21日全場罰球出手26次僅命中17球，其中戴維斯13罰10中雖然不差，但失手的3球卻都出現在最後關鍵時刻，賽後詹姆斯說：「比賽打48分鐘，你不能把輸贏都歸咎在罰球，第三節我們被打了21：29，下半場我們變得太鬆懈，讓對手有機會超前，比賽中總是有很多細節，輸贏不可能只歸咎於一個點，但當然我們罰球確實挺糟糕的，我們應該做得更好。」

而攻下全隊最高39分的戴維斯也說：「這是一場令人沮喪的失利，對我來說更是如此，我不該罰丟那幾球的，這讓我很受挫。」