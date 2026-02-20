巨大集團創辦人、台灣自行車YouBike推手…劉金標93歲辭世

我的頻道

記者陳儷方、邱馨儀／台北20日電
巨大集團創辦人劉金標16日辭世，享耆壽93歲。(本報資料照片)
巨大集團創辦人劉金標16日辭世，享耆壽93歲。(本報資料照片)

巨大集團16日公告，創辦人劉金標16日凌晨辭世，享壽93歲。昨消息傳出後，網友紛紛湧入巨大集團的官方臉書悼念。巨大表示，相關後續安排將依家屬意願規畫，並於適當時機另行公告。

劉金標1972年創立巨大，旗下事業有GIANT、Liv、momentum、CADEX四大自有品牌，還有公共自行車事業YouBike，幾年來在各縣市逐漸擴點，大家已習慣騎乘自行車作為短程接駁交通工具。

劉金標為台灣自行車產業創下多項紀錄，包括建立自行車自有品牌並行銷全世界、成功打造城市公共自行車系統；他另一項引以為傲的紀錄，是73歲時展開環島自行車之旅，掀起台灣自行車環台熱，隨後又在80歲時再度成功環台。

劉金標曾說，自行車是萬年產業，唯有與時俱進，掌握時尚與生活的需求，才能成就目前台灣自行車產業為全世界趨勢發展中心的地位；讓劉金標最引以為傲的不只是台灣自行車產業的發展，更重要的是文化的內涵；其中，YouBike的成功，不僅是由巨大人力、物力所成就，更有來自整個城市的支持，這件事讓他深受感動。

劉金標2016年正式退休，因致力推動台日自行車交流，協助日本政府發展自行車觀光，2017年獲日本政府頒發「旭日中綬章」；因致力推動健康騎行文化及YouBike系統，獲頒「2022年聯合國世界自行車日特別終身成就獎」，肯定他對全球單車文化的貢獻。

巨大集團表示，劉金標一生投入自行車，始終相信這不只是一門事業，而是一種值得用一輩子去實踐的生活方式。許多人親切地稱他為「自行車傳教士」、「標哥」，那正是他一生留給大家的印象。標哥不只是創辦人，更是一路走在前面、也始終回頭關照大家的領騎人。

日本 觀光 退休

