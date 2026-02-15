從江南案殺手變為影視大亨 竹聯幫大老吳敦遺照曝光　

吳敦遺照。(記者趙大智／攝影)

「竹聯幫大老」吳敦外號鬼見愁，從江南案殺手變身成為影視大亨，他於今年2月3日逝世，享壽77歲，兒子吳庭言、吳少廷、女兒吳尉慈今午於台北市懷愛館（原二殯）舉行家祭。告別式開始之前現場已布滿大安分局警察，排場就跟大家之前看黑道辦告別式一模一樣。家屬隨後也捧斗，移靈進入靈堂。

兒子捧斗。(記者趙大智／攝影)

吳敦14歲就隨陳啟禮加入竹聯幫，是幫派核心人物，地位僅次於陳啟禮，當時就已跨足電影圈，曾為導演劉家昌 助手。1984年參與「江南案」震驚台美，1991年出獄後他重返影視行業，黑幫背景讓劇組行事較為方便。

老婦在攙扶下入場。(記者趙大智／攝影)

成立「長宏影視」後，吳敦與導演王晶、朱延平、蔡揚名、麥當傑、金鰲勳等合作，製作許多電影、電視劇，捧紅林志穎、徐若瑄 、金城武 、釋小龍、郝劭文等，曾為賈靜雯的乾爹，以「倚天屠龍記」奠定在對岸發光的基礎。

吳敦曾有2段婚姻，1991年與許佩容結婚，5年後離婚，也跟鄭家榆交往過。2019年吳敦透露與長子吳庭言發生資產糾紛，金額高達約2億5450萬元，逼得他一時周轉不靈，只能跟多年友人借款，父子關係一度緊張。女兒吳尉慈澄清父子已和好未撕破臉，透露父親近年洗腎，心臟不佳，過世前一天狀況還可以，最後是家人發現他呼吸變慢，在睡夢中辭世。

去年10月吳敦出書「江南案與我的一生」，發表會上民進團總召柯建銘、張安樂、導演朱延平、陳啟禮兒子陳楚河都到場。他近年心臟裝過支架，曾進出加護病房，每周洗腎，身體狀況不若從前。