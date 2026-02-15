我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女八年等到匿名捐腎 術後兩天下床走路 醫稱奇蹟

川普分享歧視影片 歐巴馬首度回應：羞恥與禮節不復存在

從江南案殺手變為影視大亨 竹聯幫大老吳敦遺照曝光　

記者趙大智／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳敦遺照。(記者趙大智／攝影)
吳敦遺照。(記者趙大智／攝影)

「竹聯幫大老」吳敦外號鬼見愁，從江南案殺手變身成為影視大亨，他於今年2月3日逝世，享壽77歲，兒子吳庭言、吳少廷、女兒吳尉慈今午於台北市懷愛館（原二殯）舉行家祭。告別式開始之前現場已布滿大安分局警察，排場就跟大家之前看黑道辦告別式一模一樣。家屬隨後也捧斗，移靈進入靈堂。

兒子捧斗。(記者趙大智／攝影)
兒子捧斗。(記者趙大智／攝影)

吳敦14歲就隨陳啟禮加入竹聯幫，是幫派核心人物，地位僅次於陳啟禮，當時就已跨足電影圈，曾為導演劉家昌助手。1984年參與「江南案」震驚台美，1991年出獄後他重返影視行業，黑幫背景讓劇組行事較為方便。

老婦在攙扶下入場。(記者趙大智／攝影)
老婦在攙扶下入場。(記者趙大智／攝影)

成立「長宏影視」後，吳敦與導演王晶、朱延平、蔡揚名、麥當傑、金鰲勳等合作，製作許多電影、電視劇，捧紅林志穎、徐若瑄金城武、釋小龍、郝劭文等，曾為賈靜雯的乾爹，以「倚天屠龍記」奠定在對岸發光的基礎。

吳敦曾有2段婚姻，1991年與許佩容結婚，5年後離婚，也跟鄭家榆交往過。2019年吳敦透露與長子吳庭言發生資產糾紛，金額高達約2億5450萬元，逼得他一時周轉不靈，只能跟多年友人借款，父子關係一度緊張。女兒吳尉慈澄清父子已和好未撕破臉，透露父親近年洗腎，心臟不佳，過世前一天狀況還可以，最後是家人發現他呼吸變慢，在睡夢中辭世。

去年10月吳敦出書「江南案與我的一生」，發表會上民進團總召柯建銘、張安樂、導演朱延平、陳啟禮兒子陳楚河都到場。他近年心臟裝過支架，曾進出加護病房，每周洗腎，身體狀況不若從前。

世報陪您半世紀

劉家昌 徐若瑄 金城武

上一則

AIT首參展台北燈節 經典美國意象花博燈區亮點

下一則

挑「看不順眼」的彩券下手 台男幸運刮中100萬元

延伸閱讀

「3明星導師集體自首」中戲王鑫投案 4任表演系主任落馬

「3明星導師集體自首」中戲王鑫投案 4任表演系主任落馬
Meta股票被嚴重低估？避險基金大亨艾克曼趁便宜大舉敲進

Meta股票被嚴重低估？避險基金大亨艾克曼趁便宜大舉敲進
三上悠亞傳參演「降頭」電影 香港導演這麼說

三上悠亞傳參演「降頭」電影 香港導演這麼說
安德森「一戰再戰」獲得導演工會獎 再拚小金人

安德森「一戰再戰」獲得導演工會獎 再拚小金人

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
全鴻海運動會台北大巨蛋登場，逾3萬名員工眷屬參與。(鴻海提供)

「沒留到最後會後悔」鴻海4人中千萬不在場 替補幸運兒樂翻

2026-02-12 22:00

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元

賣血最大國 全美每天20萬人賣血維生 去年達47億元
新規上路醫保名單大洗牌 長期看同一醫師保險突被拒

新規上路醫保名單大洗牌 長期看同一醫師保險突被拒