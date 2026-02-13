批旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」沈富雄免賠確定

旅美教授陳時奮。(本報資料照片)

前立委沈富雄於政論節目批筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「知識分子的敗類」、「沒有廉恥」、「厚臉皮」，被陳時奮自訴公然侮辱罪嫌，沈富雄無罪確定；民事部分，陳求償200萬元台幣並刊登澄清啟事，最高法院判決陳敗訴，沈免賠確定。

沈富雄2023年6月在電視政論節目與立委高嘉瑜討論性騷擾 黑數，被陳時奮在臉書發文批評說謊、抹黑民進黨 等；沈富雄再於節目上批評陳時奮，「知識分子敗類，腦筋只有深綠意識形態」、「他就是恨高嘉瑜」、「唯一說謊就是沒有廉恥、厚臉皮的學者翁達瑞」。

陳時奮不滿自訴沈富雄涉犯公然侮辱，認為沈的言論已非合理評論而是謾罵，法院認為沈是為回應陳的臉書貼文，發言皆有合理脈絡，並非只是為攻擊陳時奮的人格、名譽而加以謾罵批評，難認有公然侮辱犯意，判沈無罪確定。

民事部分，陳時奮認為沈富雄言論超出善意評論的範疇，不受言論自由保障，且沈對他抽象謾罵、情緒性人身攻擊，經媒體大量報導後，已使他在社會上評價受到貶損，侵害名譽權，要求沈賠償200萬元台幣並刊登澄清啟事。

士林地方法院一審認為，雙方言論脈絡與性騷擾等公共議題相關，沈的言論是在鞏固自身言論，並非恣意謾罵，有合理言論脈絡，沒有逾越一般人可合理忍受的範圍，且負面評價仍可促進公共思辨，難認無言論保護必要，判決陳敗訴，沈免賠。

陳時奮不服提上訴，台灣高等法院二審認為，沈富雄的言論客觀上來看足使一般人認為陳品德敗壞、行為惡劣、缺乏羞恥心，社會上評價遭貶損，但沈的言論是為回應主持人的提問、對於媒體報導方向提出看法，澄清非如陳臉書貼文所指高嘉瑜稱民進黨性騷擾黑數很高等語，性質屬於意見表達，不是基於侮辱或故意侵害陳的名譽權所為。