任內宣布解嚴、開放報禁…前新聞局長邵玉銘87歲辭世

記者劉懿萱、張文馨╱台北8日電
前新聞局局長邵玉銘7日逝世，他任內宣布前總統蔣經國逝世等重大訊息。(本報資料照片)
中央社報導，前行政院新聞局長邵玉銘昨天逝世，享壽87歲。也曾擔任新聞局長的台中市前市長胡志強說，邵玉銘在新聞局長任內，宣布台灣解除戒嚴、開放探親、開放報禁，以及前總統蔣經國逝世等重大歷史時刻，是政府對外發言的重要支柱。

胡志強回憶，自己做夢也沒想到會接邵玉銘的位置，當時沒有相關工作經驗，邵玉銘得知由胡志強接任後，特別為他上三、四次課，手把手傳授如何處理新聞局工作，讓胡志強站穩腳跟。

邵玉銘於1987年至1991年間出任行政院新聞局長，另曾任國民黨副秘書長、外交部北美事務協調委員會主委和公視董事長。

胡志強說，他上周聽聞邵玉銘演講臨時請假，沒想到過一周就病逝，他非常難過。包含胡志強在內，過去的新聞局員工會不定期聚會，不少人昨天聽聞邵玉銘逝世均頗為不捨。

胡志強回憶，兩人從在美國暢聊國事，返台後又先後接任新聞局長，點滴在心頭；他說，兩人最初在美國結緣，邵玉銘在美國芝加哥大學攻讀博士，令他非常景仰，隨後邵玉銘到另一所大學教書，周末三五好友時常相聚，「那時候我單身，周末常開一個多小時的車去他家吃飯。」大家聚在一起喝酒、吃飯、聊國事，發現對國際情勢與兩岸發展的看法極為相近，建立起深厚情感。

邵玉銘在新聞局長任內歷經台灣民主化轉型的重大事件，胡志強說，邵玉銘在交棒給毫無相關工作經驗的他前，還特別開課，面授機宜。

胡志強表示，當大家慢慢忘記邵玉銘時，他不曾忘記；兩人最後一次碰面是在兩岸媒體前瞻論壇，他說邵玉銘是新聞人，又做過新聞局長，當他邀請邵玉銘赴北京時，邵非常高興。

胡志強表示，前幾日邵玉銘臨時因病演講告假，當時心中便覺得不妙，因為邵玉銘責任感極強，若非病情嚴重到無法出席，不會輕易告假，沒想到一周後便傳來噩耗。

