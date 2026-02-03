小胖老師病逝…那句「加油，好嗎？」仍在迴響

我的頻道

記者葉君遠／台北3日電
「超級星光大道」時期，主持人陶子(左一)經常作勢欺負袁惟仁(右二)。(圖／中視提供)
今年57歲的袁惟仁，若只用一個身分形容，恐怕很難說得完整。他曾是歌手、是創作者、是唱片公司的製作人，也是在選秀舞台上，陪伴無數年輕人站上第一個聚光燈的評審。那些年，他活躍於兩岸各大歌唱節目，悄悄地，卻深刻地影響了華語樂壇的人才養成與選秀文化。

袁惟仁的音樂人生，從一間間民歌餐廳開始。1986年，他與莫凡組成「凡人二重唱」，在駐唱舞台上唱生活、唱情感，也唱那個年代年輕人的心事。清新溫暖的和聲，讓他們逐漸被聽見，1993年以「大夥聽我唱支歌」拿下金曲獎最佳演唱組合獎，隔年再以「心甘情願」二度封王，凡人二重唱成為華語民謠史上無法忽略的一頁。

但掌聲最熱烈的時候，袁惟仁卻選擇轉身。凡人二重唱解散後，他慢慢淡出舞台中央，走進錄音室，開始另一段人生。那段時間，他把全部心力放在創作與製作上，為王菲寫下「執迷不悔」，為那英打造「征服」、「夢醒了」，一首首作品流轉於華語樂壇，也讓他成為歌手口中的「小胖老師」，是懂旋律、也懂市場的製作人。

即使站在幕後，他始終沒有離歌聲太遠。2000年，他推出個人專輯，入圍金曲獎最佳國語男歌手；2002年加入華研唱片擔任製作部經理，參與藝人培訓與唱片策略。那時的袁惟仁，已不只是創作者，而是能判斷一個歌手是否「走得長遠」的音樂產業中堅。

袁惟仁(左一)當評審時跟大家討論細節。(圖／中視提供)
真正讓他再次走進大眾視野的，是2007年，「超級星光大道」開播，他坐上評審席，成為節目中不可或缺的角色之一。與其說他在「評分」，不如說他在把多年來的音樂現場經驗，一點一滴交給台上的年輕人。他會談技巧，也會談殘酷的現實；會直言市場性的重要，也會在選手低潮時，輕聲說一句：「加油，好嗎？」這句話，後來成了他的標誌，也成了不少參賽者撐下去的理由。

他的評語有時引發爭議，談外型、談定位、談能不能被記住，但也正是在那個選秀文化迅速成形的年代，袁惟仁替舞台補上了產業的真實面貌。「星光大道」的舞台，不只選出歌手，也讓觀眾看見，一個音樂人如何在理想與現實之間拉扯。而袁惟仁，正是那個站在中間的人。

星光之後，他的腳步沒有停下。從「非唱不可」到「我要當歌手」，他往返兩岸，持續擔任選秀評審。對許多年輕歌手而言，他不只是評審席上的一張臉，而是一個曾經走過同樣道路、也曾跌跌撞撞的前輩。

2018年，一場意外讓這一切戛然而止。長期在兩岸奔波工作的他，在上海錄製節目期間不慎跌倒，腦溢血送醫，之後返台休養。消息傳出時，圈內外湧入大量關心與祝福。只是舞台，沒有再等到他回來。

袁惟仁曾擔任多屆「超級星大道」評審。(本報資料照片)
2020年後，袁惟仁的健康狀況再度惡化，逐漸淡出所有公開場合。那個曾在評審席上，用半玩笑半認真的語氣，替年輕人指出方向的身影，就此停在觀眾的記憶裡。

回頭看袁惟仁的一生，他走過民歌餐廳的小舞台，也站過金曲獎的鎂光燈；寫過流行金曲，也在選秀節目裡，看著另一個世代站上起點。他沒有用說教的方式留下什麼，而是用一次次真誠的提醒，陪很多人走過人生最不確定的時刻。

評審席或許早已空了，但那句「加油，好嗎？」仍在很多人的音樂路上，靜靜迴盪。

袁惟仁在華語歌壇有其不可抹滅的地位。(取材自臉書)
