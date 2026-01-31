我的頻道

紐約市極端低溫致死人數升至13人 市府加強遊民外展

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

記者 高婉珮 ／即時報導
輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）31日舉辦「兆元宴」，場地依舊是位於台北市敦化南路一段的「磚窯古早味」餐廳敦南店，自2024年起，這已是黃仁勳第四度在同一家餐廳包場，宴請攸關輝達AI晶片版圖的關鍵供應鏈夥伴。

公司市值突破4兆美元的科技巨頭，為何不選大型國際連鎖飯店或其他米其林星級餐館，卻一再回到這家生活感十足的古早味餐廳？又為何芋頭米粉湯、白斬雞、豆酥鱈魚，會成為攸關AI晶片霸權的「兆元宴」主角？答案不在菜色或空間鋪陳奢華與否，而在黃仁勳獨到的「辦桌社交學」──用熟悉、沒有距離的滋味，打破距離的疆界。

這套辦桌邏輯，不僅適用於關鍵供應鏈夥伴，也適用於員工。就在「兆元宴」前一晚，黃仁勳在南港展覽館二館盛大舉辦輝達台灣分公司尾牙。為台灣員工辦桌，主題直白又接地氣──「輝達尚蓋讚」，Dress Code則開宗明義指定「夜市風」。黃仁勳不只邀請他念茲在茲的通化街「Fruit Lady」鄭姓水果阿嬤，把整個攤車搬到尾牙現場，他自己也換上花襯衫，從「皮衣男」變身「台客」，跟台灣員工站在同一個角度享受尾牙。

面對關鍵供應鏈夥伴，黃仁勳一再選擇「磚窯古早味」餐廳，透露出的未必是他的個人口味，而是他高明而微妙的辦桌邏輯。首先，餐廳充滿歲月痕跡的木門、紅磚牆、滿屋大同寶寶、掛滿懷舊電影海報與老照片的牆面，讓人彷彿走進50、60年代的台灣縮影。餐廳帶著強烈人情味的懷舊溫暖氛圍以及不分彼此的圓桌設定，更讓「談生意」的場景，有機會在不知不覺間轉化成「話家常」，讓與會嘉賓在談笑間逐漸放鬆心理防線。

餐廳供應的芋頭米粉湯、白斬雞、豆酥鱈魚、櫻花蝦米糕…等古早味台灣菜，更傳遞了一個強烈訊息——在冷冽精準、追求極致效率的AI浪潮下，最溫暖、最能凝聚人心的，往往是那股「根植於DNA的味覺記憶」；在這張圓桌上，菜品成為語言，也成為黃仁勳連結夥伴最有力的方式。

從黑色皮衣到花襯衫，從矽谷的高峰會到台北的古早味，黃仁勳用一席「兆元宴」向世界證明——最高端的科技競逐，最終仍回歸於最真實的人性連結。在AI晶片霸權的背後，這抹溫暖的「古早味」，或許才是輝達立足台灣、鏈結全球供應鏈最堅韌的黏著劑。

黃仁勳 輝達 供應鏈

