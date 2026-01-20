林懷民信用卡被盜刷「雲門舞集」退休6年復出：生活能力不足　

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

雲門舞集創辦人林懷民昨日出席「幾米男孩的100次勇敢」記者會，2019年自雲門舞集退休 後的他，笑稱這次復出其實是「莫名其妙」的緣分。他直言，原本退休後最想做的事就是「耍廢」，沒想到卻意外再度出山，還自嘲生活能力不足，「信用卡被盜刷，我都不知道該怎麼處理」。

林懷民與幾米、FOCASA馬戲團跨界合作的「幾米男孩的100次勇敢」，自去年起於台南、高雄演出，累計吸引超過5萬人次進場。

談到創作初衷，林懷民表示，一直希望能做出一個「每個人都看得懂」的作品，「不管是大學教授、計程車司機，不管是小孩還是大人，每個人都可以參加、可以開心。」他坦言，沒想到這個多年來的夢想，竟然是在馬戲的形式中完成。

他也分享台南、高雄場次出現大量親子 觀眾的溫馨畫面，「有小孩看完表演，走出帳篷就開始翻筋斗，有些父母還帶著孩子3刷、4刷。」林懷民笑說，那一刻體會到觀眾最直接的快樂，和過去獲得「紐約時報 」等國際媒體讚譽的感受完全不同。