我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

逾七成校務會議代表同意…陳文章續任台大校長 喊再募百億

記者許維寧／台北14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台大校務會議13日通過校長陳文章續任案。(記者侯永全／攝影)
台大校務會議13日通過校長陳文章續任案。(記者侯永全／攝影)

台大昨舉行臨時校務會議，討論校長陳文章續任同意案。陳文章獲校務會議代表逾七成同意票，確定續任，下任任期將由2027年1月8日至2031年1月7日止。

依據「台灣大學組織規程」規定，校長第一次續任案，應有校務會議代表總額過半數同意，現校務會議代表共172人，同意門檻為87票。昨日會議應出席總數172人，經出席代表153人，出席率達88%，陳文章共獲127票同意票、占比逾七成，通過續任案。

陳文章受訪時表示，開心可以獲得校務會議代表同意繼續擔任校長，另一方面責任亦加重，未來還有5年，讓台大繼續往前並在百歲之際為未來打下基礎，將是努力重點。

未來校務發展上，陳文章說，校本部館舍維護、新建工程，以及如徐州路校區、竹北校區規畫會陸續進行；台大也要做有影響力的國際研究，將與國際重點機構設立研究中心與實驗室，並由台大成立亞洲高等研究院，希望讓諾貝爾獎得主與國內院士、台大師生團隊一起合作。

陳文章也說，上任時設定要於台大百歲來臨之際募款百億，目前已經募得約88億元台幣，加上政府補助，確實已逾百億，期許自己第二任也要募得100億元。

另外，台大新月台近日爆發勞資爭議，昨高教工會與學生團體、員工赴行政大樓前抗議。陳文章說，已成立調查小組了解。

台大 諾貝爾獎

上一則

賴把閣揆當「細漢」 不副署對抗國會 學者：非常荒謬

下一則

黑白集／事實查核機構 莫忘政府「倒廚餘」

延伸閱讀

加州理工州大玫瑰花車「叢林啟動」主體完成

加州理工州大玫瑰花車「叢林啟動」主體完成
洛私校竟有「親吻俱樂部」 8歲女童被迫口交 家長告校方

洛私校竟有「親吻俱樂部」 8歲女童被迫口交 家長告校方
洛城菁英私校竟有「親吻俱樂部」8歲女童被迫口交

洛城菁英私校竟有「親吻俱樂部」8歲女童被迫口交
紐約州大外籍研究生降13.8% 石溪大學逆勢增長

紐約州大外籍研究生降13.8% 石溪大學逆勢增長

熱門新聞

羅斯波隆出口公司在莫斯科一場直升機產業展上的展示區。(路透)

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

2025-12-07 14:46
2023年4月11日，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透)

WSJ：台海戰爭3階段曝光 桃園1原因成解放軍理想登陸點

2025-12-07 12:04
馬防部指揮官劉慎謀因官兵集體涉詐案，被調任陸軍司令部委；圖為去年1月他出席國防部記者會，時任參謀本部軍事訓練處長。(圖／國防部提供)

馬防部淪詐團分部...60多人涉案 指揮官火速換人

2025-12-12 20:20
台總統賴清德(中)出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇開幕典禮時表示，當年雷震希望改國號，民進黨沒有這樣做，是認為留著中華民國這名字有助於團結台灣社會，因為這名字是寫在憲法裡。(圖／台總統府提供)

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

2025-12-06 11:01
2023年4月，一艘中國軍艦在福建省福州附近參與軍事演習。(路透檔案照)

WSJ分析台海戰爭3階段 稱台灣「1地方」最適合登陸

2025-12-08 01:15
外籍遊客逛夜市示意圖。圖／AI生成

台灣夜市正在消失？ 一票人點名3因素：沒存在必要

2025-12-07 12:54

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌