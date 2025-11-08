我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NFL華盛頓指揮官隊新場館 傳川普有意冠名

中國商人涉新加坡洗錢案 英國沒收恐龍化石豪宅藝品

黃仁勳鍾愛台南味 快閃5小時吃透溫體牛與水果店 花生糖、蜜餞都打包

記者 高婉珮 ／即時報導
黃仁勳（右）送給「莉莉水果店」一個印有「黃」字的大紅包。（取材自莉莉水果店FB粉絲團）
黃仁勳（右）送給「莉莉水果店」一個印有「黃」字的大紅包。（取材自莉莉水果店FB粉絲團）

出生於台南的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang），對家鄉味情有獨鍾。過去訪台時曾多次造訪台北的「王記府城肉粽」，除了現場內用，更曾一口氣外帶14份餐點，登上私人專機。這次回到出生地台南快閃5小時，迅速造訪永康的「劉家莊牛肉爐」與中西區的「莉莉水果店」，還帶走台積電準備的伴手禮永康「大灣進福花生糖」與安平「永泰興蜜餞」，用最有效率的方式，一次將台南的經典美味一網打盡。

永康的「劉家莊牛肉爐」，是在地知名老字號溫體牛肉火鍋店。特色在於全程使用當天現宰的國產溫體牛，肉質細嫩、油花分布均勻，入口時能感受到那股剛好的彈性與鮮度。湯底以牛大骨、甘蔗與多種新鮮蔬果慢火熬製，香氣清甜中帶骨香，喝起來厚實又不膩。

店家主打涮涮鍋式的溫體牛肉鍋，薄切牛肉只要輕涮幾秒就能入口即化，湯頭隨著肉香逐漸轉濃，從第一口的清爽到尾韻的鮮甜，層次分明，是在地人心中經典的代表吃法。

除招牌鍋物，還能品嚐到多樣私房牛肉料理，像是炒牛雜、牛腸、牛心等，各自帶出不同部位的風味與口感。店內設有火鍋料與時蔬自助區，沾醬也能依個人口味自由調配。整體環境寬敞明亮、出餐迅速，不論是老饕回訪或遊客嚐鮮，都能感受到這間老字號的熱情與熟練節奏；黃仁勳用餐後也當場大讚：「太好吃了！有夠賀呷！」

用餐結束後，黃仁勳又來到「莉莉水果店」，一見到第二代經營者李文雄，就全程用台語寒暄，充分展現出台南鄉親的親和力，完全沒架子。原本黃仁勳想坐下來好好吃碗冰，但行程緊湊、粉絲又太熱情，最後只好改成外帶。他一口氣點了水果冰、青芒果冰、蜜豆冰、紅豆花生牛奶冰，外加蕃茄切盤、水果切盤和檸檬汁，幾乎把招牌品項全都點了一輪。

李文雄原本堅持要請客，黃仁勳則禮貌婉拒，還回贈一個印有「黃」字的大紅包。熱愛文史的李文雄還創辦「莉莉水果文化館」，近期出版新書《莉莉水果店》，用老照片記錄這座城市的歲月與風華，黃仁勳也在新書上特地簽名留念。

黃仁勳今（8日）結束於新竹縣立體育館舉辦的台積電運動會行程後，隨即前往桃園機場搭乘私人專機離台，並未在北部留下美食足跡，也讓台南成為他此行唯一的美食據點。

黃仁勳在「劉家莊牛肉爐」餐盤上，留下珍貴簽名。（取材自劉家莊牛肉爐FB粉絲團）
黃仁勳在「劉家莊牛肉爐」餐盤上，留下珍貴簽名。（取材自劉家莊牛肉爐FB粉絲團）
黃仁勳（右）與「莉莉水果店」第二代經營者李文雄。（取材自莉莉水果店FB粉絲團）
黃仁勳（右）與「莉莉水果店」第二代經營者李文雄。（取材自莉莉水果店FB粉絲團）
黃仁勳（左）在李文雄的新書《莉莉水果店》上留下簽名。（取材自莉莉水果店FB粉絲團...
黃仁勳（左）在李文雄的新書《莉莉水果店》上留下簽名。（取材自莉莉水果店FB粉絲團）
黃仁勳在「莉莉水果店」留下簽名。（取材自莉莉水果店FB粉絲團）
黃仁勳在「莉莉水果店」留下簽名。（取材自莉莉水果店FB粉絲團）
黃仁勳不改親民作風，親切為現場粉絲簽名。（取材自劉家莊牛肉爐FB粉絲團）
黃仁勳不改親民作風，親切為現場粉絲簽名。（取材自劉家莊牛肉爐FB粉絲團）
黃仁勳在「劉家莊牛肉爐」受到粉絲與媒體的包圍。（取材自劉家莊牛肉爐FB粉絲團）
黃仁勳在「劉家莊牛肉爐」受到粉絲與媒體的包圍。（取材自劉家莊牛肉爐FB粉絲團）

黃仁勳 台積電 輝達

上一則

郭台銘臨時缺席 曾馨瑩現身銘馨盃「一開口就哽咽」

下一則

蕭美琴訪歐洲議會發表演說 台外交部：詳情回國後說明

延伸閱讀

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

總統級維安 黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席
B30A效能是華為2倍…降規版Blackwell 傳白宮也禁銷中

B30A效能是華為2倍…降規版Blackwell 傳白宮也禁銷中
總統級維安…黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

總統級維安…黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席
中國會贏AI競賽？ 黃仁勳澄清：美國仍微幅領先

中國會贏AI競賽？ 黃仁勳澄清：美國仍微幅領先

熱門新聞

普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
旅客遊台示意圖。(圖／AI生成)

「台灣飯店怎破又貴？」陸女來台崩潰 網：台灣人也想問

2025-10-29 19:09

超人氣

更多 >
盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母

盤點福建艦10個第一「100%中國血統」這1技術勝美航母
裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命

裸男闖公寓 兩女驚叫求救 79歲房東一招讓他喪命
3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌
好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」

好市多牛肋條懶人神吃法 10分鐘完成「鹽蔥牛肉」
洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說

洛杉磯國際機場 超50航班取消 華人機場接送這麼說