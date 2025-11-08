黃仁勳鍾愛台南味 快閃5小時吃透溫體牛與水果店 花生糖、蜜餞都打包

黃仁勳（右）送給「莉莉水果店」一個印有「黃」字的大紅包。（取材自莉莉水果店FB粉絲團）

出生於台南的輝達 （NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳 （Jensen Huang），對家鄉味情有獨鍾。過去訪台時曾多次造訪台北的「王記府城肉粽」，除了現場內用，更曾一口氣外帶14份餐點，登上私人專機。這次回到出生地台南快閃5小時，迅速造訪永康的「劉家莊牛肉爐」與中西區的「莉莉水果店」，還帶走台積電 準備的伴手禮永康「大灣進福花生糖」與安平「永泰興蜜餞」，用最有效率的方式，一次將台南的經典美味一網打盡。

永康的「劉家莊牛肉爐」，是在地知名老字號溫體牛肉火鍋店。特色在於全程使用當天現宰的國產溫體牛，肉質細嫩、油花分布均勻，入口時能感受到那股剛好的彈性與鮮度。湯底以牛大骨、甘蔗與多種新鮮蔬果慢火熬製，香氣清甜中帶骨香，喝起來厚實又不膩。

店家主打涮涮鍋式的溫體牛肉鍋，薄切牛肉只要輕涮幾秒就能入口即化，湯頭隨著肉香逐漸轉濃，從第一口的清爽到尾韻的鮮甜，層次分明，是在地人心中經典的代表吃法。

除招牌鍋物，還能品嚐到多樣私房牛肉料理，像是炒牛雜、牛腸、牛心等，各自帶出不同部位的風味與口感。店內設有火鍋料與時蔬自助區，沾醬也能依個人口味自由調配。整體環境寬敞明亮、出餐迅速，不論是老饕回訪或遊客嚐鮮，都能感受到這間老字號的熱情與熟練節奏；黃仁勳用餐後也當場大讚：「太好吃了！有夠賀呷！」

用餐結束後，黃仁勳又來到「莉莉水果店」，一見到第二代經營者李文雄，就全程用台語寒暄，充分展現出台南鄉親的親和力，完全沒架子。原本黃仁勳想坐下來好好吃碗冰，但行程緊湊、粉絲又太熱情，最後只好改成外帶。他一口氣點了水果冰、青芒果冰、蜜豆冰、紅豆花生牛奶冰，外加蕃茄切盤、水果切盤和檸檬汁，幾乎把招牌品項全都點了一輪。

李文雄原本堅持要請客，黃仁勳則禮貌婉拒，還回贈一個印有「黃」字的大紅包。熱愛文史的李文雄還創辦「莉莉水果文化館」，近期出版新書《莉莉水果店》，用老照片記錄這座城市的歲月與風華，黃仁勳也在新書上特地簽名留念。