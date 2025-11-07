總統級維安…黃仁勳、魏哲家台積運動會同台 張忠謀抱恙缺席

我的頻道

台灣新聞組／新竹8日電
Nvidia執行長黃仁勳（中）參加台積電運動會，在台積電董事長魏哲家（左）陪同下，兩人受到台積電員工列隊歡迎。(記者簡永祥/攝影)
Nvidia執行長黃仁勳（中）參加台積電運動會，在台積電董事長魏哲家（左）陪同下，兩人受到台積電員工列隊歡迎。(記者簡永祥/攝影)

Nvidia（輝達，另譯英偉達）執行長黃仁勳今年第4度訪台，昨天搭乘私人專機到台南，參觀南科台積電18廠先進製程3奈米產線，今天上午現身新竹參加台積電運動會，他在8時10分抵達運動場貴賓入口，維安可說是比照總統級規格，在董事長魏哲家陪同下，兩人受到台積電員工列隊歡迎。黃仁勳原定和創辦人張忠謀、魏哲家同框合體，但張忠謀身體不適未出席。

黃仁勳會前受訪以「一家人」形容雙方關係，直言這是一個對他「非常特別」的日子。黃仁勳表示：「今天對我來說非常特別。大家知道今天是台積電的家庭日，能受邀參加這樣的日子，我感到很榮幸。輝達和台積電是一家人，我們一起成長，我一直覺得台積電就是我的家，所以今天格外特別。」

魏哲家致詞時展現魏氏幽默：「上次我致詞時， 我說我等了26年才站上這個會場，你們知道，一回生、 二回熟，今天會表現更好一點， 今天天氣也很幫忙。」不過隨後他說有點小遺憾： 台積電的大家庭，我們的董事長（應指創辦人張忠謀）今天身體不舒服，今天沒辦法來參加，但他非常關心各位，」接著他並要所有員工大聲喊出「董事長我愛你、Sophie我愛你， 相信董事長和夫人會看到！」

黃仁勳昨天說，台積電為輝達做得非常好，此行是為鼓勵及感謝台積電的辛苦付出，他只在台停留1天半，並未安排與台北市長蔣萬安會面。他再回應「AI泡沫說」，強調AI現狀與當初網路泡沫化截然不同 ，「需求非常、非常地強勁」。

據調查，台積電因應輝達追加人工智慧（AI）晶片訂單，台積電為此得擴增南科18廠3奈米生產規模，準備由目前的每月10到11萬片，增加到16萬片，增幅高達45%至50%。其中，輝達追加每月投片量即高達3.5萬片，顯見輝達在各國布建AI基礎設施明年將持續發酵，並挹注台積電強大成長動能。

另被問及最近AI泡沫化的疑慮，這次和「.com泡沫」有何不同？黃仁勳說，這次非常不同，因為.com泡沬時期，大部分的光纖都是閒置的，但這次雲端中所有的GPU（圖形處理器）都在被使用，且因這項技術也是運算密集型，運算需求非常高，「所以我們正努力地追趕」。

關於特斯拉創辦人馬斯克指正考慮在美國建立一座大型晶片工廠，黃仁勳認為，建造先進的晶片製造設施極其困難，它不只是建造一座工廠，台積電賴以生存的工程、科學和工藝技術是極其重要的，這是一項非常重要的技術。

黃仁勳也提到，很多人希望輝達的總部設在台北，「這座城市我們已經有很多員工」，辦公空間太小，所以需要在台北有一個更大的辦公室，他希望土地問題能夠解決，可以在這裡建造一座非常美麗的建築。

黃仁勳昨天下午飛抵台南機場時，現場擠滿粉絲，大排長龍歡迎他返回台南，有的拿出球衣及棒球要求簽名，甚至合影，黃仁勳來者不拒。他也說「I will be back」，隨後他到台積電18廠參觀，也受到員工熱烈歡迎。

黃仁勳說，他來台灣是因為輝達生意非常好，特地來台灣鼓勵台積電夥伴們，感謝台積電為輝達做了非常棒的工作，昨日他參訪台積電南科廠區，台積電董事長魏哲家南下接待，並招待黃仁勳前往台南永康知名的火鍋店吃晚餐，外帶知名水果冰，在場民眾紛紛要求簽名、合照，黃仁勳也來者不拒，展現親民態度。

黃仁勳（右二）7日晚間由台積電董事長魏哲家（左一）等陪同到永康吃台南牛肉湯。(圖...
黃仁勳（右二）7日晚間由台積電董事長魏哲家（左一）等陪同到永康吃台南牛肉湯。(圖／民眾提供)

台積電 黃仁勳 輝達

