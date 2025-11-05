我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

閃兵藝人+1 金鐘影帝薛仕凌自首 30萬交保

記者陳穎／新北5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
薛仕凌最近演出電影「我們意外的勇氣」。(本報資料照片)
薛仕凌最近演出電影「我們意外的勇氣」。(本報資料照片)

藝人薛仕凌昨日前往新北地檢署自首說明涉及「閃兵案」一事，成為王大陸逃兵風波延燒後，首位主動現身說明的藝人。他昨天中午抵達地檢署，歷時約1個多小時後離開，最後以台幣30萬元(約9625美元)交保，全程未多做回應。

今年2月，王大陸遭指控涉嫌委託「閃兵集團」偽造體位資料逃避兵役，案件引起社會關注，檢警5月展開第二波搜索行動，多名演藝圈人士陸續被約談。薛仕凌當時在公開場合坦言自己「沒有當兵」，並解釋體檢時因罹患「遺傳性高血壓」被判定不適合服兵役，且該疾病屬家族遺傳，曾多次複檢後才確認結果。

他曾表示，醫師告知高血壓具危險性，因此被驗退時相當錯愕，但否認有逃兵或偽造資料的意圖。薛仕凌透露，近年持續進行健康檢查，血壓已恢復穩定，近期反倒出現「紅血球偏低」的情況，強調對自身健康狀況保持警覺。

出身自「大嘴巴」的薛仕凌，音樂與戲劇成就斐然，曾兩度奪下金曲獎最佳演唱組合獎，之後轉戰戲劇圈，在「生生世世」、「做工的人」及「台灣犯罪故事─出軌」中表現亮眼，分別榮獲金鐘獎男主角與男配角獎，電影表演也受到肯定，最近和劉若英演出電影「我們意外的勇氣」。

高血壓 閃兵 王大陸

上一則

藍白停砍公教年金 拚12月三讀 綠營批走回頭路

下一則

捲謝侑芯命案一度遭通緝 黃明志現身：不會逃、助警調查

延伸閱讀

閃兵案威廉、陳大天等8藝人認罪 檢方建議不予緩刑

閃兵案威廉、陳大天等8藝人認罪 檢方建議不予緩刑
阿信歌債欠5年 劉若英「勇氣」盼到對唱：很喜歡

阿信歌債欠5年 劉若英「勇氣」盼到對唱：很喜歡
閃兵案拘提坤達爆紅…他海選模特被刷 改當「1%檢察官」

閃兵案拘提坤達爆紅…他海選模特被刷 改當「1%檢察官」
王大陸砸11萬閃兵最貴 陳柏霖只花數千 網封「殺價Boy」

王大陸砸11萬閃兵最貴 陳柏霖只花數千 網封「殺價Boy」

熱門新聞

愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
台陸軍M1A2T成軍典禮紀念臂章引發爭議，陸軍司令部解釋，臂章上的Taiwan字樣，是結合「為中華民國的生存發展與台澎金馬人民安全福祉而戰」信念；與右臂的中華民國國旗相互輝映。(圖／軍聞社提供)

台陸軍M1A2T臂章Taiwan字樣引議 軍方：凸顯專屬性

2025-11-01 16:35
國立台北教育大學語文與創作學系教授許育健被爆狠劈教育界12女。 示意圖／ingimage

台「教育界王力宏」劈腿12女 專挑人妻 校長、學生不放過

2025-10-29 13:19

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉