閃兵藝人+1 金鐘影帝薛仕凌自首 30萬交保

薛仕凌最近演出電影「我們意外的勇氣」。(本報資料照片)

藝人薛仕凌昨日前往新北地檢署自首說明涉及「閃兵 案」一事，成為王大陸 逃兵風波延燒後，首位主動現身說明的藝人。他昨天中午抵達地檢署，歷時約1個多小時後離開，最後以台幣30萬元(約9625美元)交保，全程未多做回應。

今年2月，王大陸遭指控涉嫌委託「閃兵集團」偽造體位資料逃避兵役，案件引起社會關注，檢警5月展開第二波搜索行動，多名演藝圈人士陸續被約談。薛仕凌當時在公開場合坦言自己「沒有當兵」，並解釋體檢時因罹患「遺傳性高血壓 」被判定不適合服兵役，且該疾病屬家族遺傳，曾多次複檢後才確認結果。

他曾表示，醫師告知高血壓具危險性，因此被驗退時相當錯愕，但否認有逃兵或偽造資料的意圖。薛仕凌透露，近年持續進行健康檢查，血壓已恢復穩定，近期反倒出現「紅血球偏低」的情況，強調對自身健康狀況保持警覺。

出身自「大嘴巴」的薛仕凌，音樂與戲劇成就斐然，曾兩度奪下金曲獎最佳演唱組合獎，之後轉戰戲劇圈，在「生生世世」、「做工的人」及「台灣犯罪故事─出軌」中表現亮眼，分別榮獲金鐘獎男主角與男配角獎，電影表演也受到肯定，最近和劉若英演出電影「我們意外的勇氣」。