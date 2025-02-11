我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加夜空驚顯水母雲 獵鷹九號「行為藝術」

消化鮑爾證詞 憂關稅衝擊 史指微揚 道指漲逾百點

靠太陽、月亮與星星…台大電機生捨棄導航 成功以帆船跨越北大西洋

記者鄭惠仁／台南即時報導
台灣航海探險家陳懷璞在亞果遊艇集團支持下，駕駛帆船跨越北大西洋。（亞果由體集團提供）
台灣航海探險家陳懷璞在亞果遊艇集團支持下，駕駛帆船跨越北大西洋。（亞果由體集團提供）

台灣航海探險家陳懷璞在亞果遊艇集團支持下，2024年聖誕節自非洲西撒哈拉外海的加那利群島啟航，與來自瑞典、德國的3名隊友攜手合作，駕駛36英尺帆船挑戰跨越北大西洋。經過47天的驚險航行，他們成功完成這場近乎不可能的極限任務，為台灣航海史寫下光榮的一頁。

亞果遊艇集團今表示，陳懷璞預計2月15日早上6點抵達桃園機場，這趟旅程不僅是技術與勇氣的挑戰，更讓世界看見台灣的航海精神。

陳懷璞與隊友選擇回歸傳統航法，依靠太陽、月亮與星星定位，使用六分儀與天文鐘計算經緯度，完全捨棄現代科技導航輔助，過程中克服狂風巨浪、海流變化及極端氣候考驗，展現了超凡的航海技術與團隊合作精神，成功跨越北大西洋，證明人類傳統航法的可行性。

亞果遊艇集團說，出發前，陳懷璞從Gran Canaria寄出明信片向台灣的朋友報平安。就在龍年最後一個上班日，亞果遊艇集團收到了來自西太平洋的訊息，他在信中寫道「這次的航跨大西洋，我們有幸共同參與。再過幾天，我將從Las Palmas出發，穿越大西洋，完成人類的天文航海壯舉。期許未來我們能攜手讓台灣成為海洋大國，人人都能親近海洋。」

亞果遊艇集團董事長侯佑霖讚譽陳懷璞的壯舉，亞果遊艇派代表將在桃機，親授三角旗讓亞果精神與之同行。他指陳懷璞是台灣海洋精神的代表，這次成功橫渡北大西洋，讓世界看見台灣航海人才的實力。這不僅是個人成就，更是台灣航海文化的一大突破，將激勵更多年輕人勇敢挑戰極限，擁抱海洋。此行成功，不僅印證了台灣航海技術的潛力，也象徵台灣在全球航海舞台上的新時代來臨。

20餘歲陳懷璞，除了是航海界的耀眼新星，更在科學創新方面取得卓越成就。他發明的「魚能發電」技術，曾榮獲美國國際科展Intel ISEF世界工程力學二等獎，並因此獲得MIT林肯實驗室新發現小行星命名的殊榮。

侯佑霖說，陳懷璞是台灣大學電機工程學系的資優生，並且是台灣首位參與OUR OCEAN世界海洋大會的青年代表，長期投入海洋保育與可持續發展，致力於推動台灣成為海洋科技與環保並行的國家。他再度突破自我，成為亞洲最年輕的英國皇家遊艇協會（RYA）航海大師，這項榮譽不僅象徵個人成就，更代表台灣青年在國際航海界的嶄露頭角，也呼應了「台灣應成為海洋大國，讓人人都能親近海洋」的願景。

未來，陳懷璞計畫持續推動航海教育，讓更多年輕人有機會學習航海技術，親身體驗航海的魅力。也期盼台灣能在國際航海舞台上占有一席之地，為全球海洋探索與環境保育貢獻力量。

台灣航海探險家陳懷璞在亞果遊艇集團支持下，駕駛帆船跨越北大西洋。（亞果由體集團提...
台灣航海探險家陳懷璞在亞果遊艇集團支持下，駕駛帆船跨越北大西洋。（亞果由體集團提供）
台灣航海探險家陳懷璞在亞果遊艇集團支持下，駕駛帆船跨越北大西洋。（亞果由體集團提...
台灣航海探險家陳懷璞在亞果遊艇集團支持下，駕駛帆船跨越北大西洋。（亞果由體集團提供）

瑞典 聖誕節 皇家

上一則

平鑫濤前妻林婉珍95歲辭世 反轉命運成瓊瑤筆下女畫家

延伸閱讀

月亮佛（全文完）

月亮佛（全文完）
月亮佛（一四）

月亮佛（一四）
月亮佛（一三）

月亮佛（一三）
月亮佛（一二）

月亮佛（一二）

熱門新聞

因毒品等案件被通緝的「太陽花女王」劉喬安，在美國落網將遭遣返。(本報資料照片)

「太陽花女王」劉喬安波士頓落網 美將遣返回台

2025-02-07 21:44
大S（左一）帶老公具俊曄（左二）見恩師王偉忠（右三），S媽（右二）也在場。(取材自Instagram)

疑母親造謠汪家「包機接大S」汪小菲闖張蘭直播間怒罵

2025-02-07 01:30

「特殊管道」早知大S病情？台駐日代表處震怒公開真相

2025-02-10 13:45
辜振甫（左）、辜嚴倬雲（右）夫妻感情甚篤，兩人交往六個月後決定結婚，育有二子三女。（本報資料照片）

辜嚴倬雲辭世／只給蔣宋美齡吃三明治 省錢為多栽培孩子

2025-02-05 03:21
大S赴日本旅遊因得流感併發肺炎不幸離世，負責接待徐家人的導遊感嘆，如果即時拉到大醫院救治，說不定還能救回一命。圖為2006年大S在金馬獎星光大道留影。(中央社)

大S兩度叫救護車「半夜又被送回」 錯過黃金搶命期

2025-02-04 01:30
中華中正黨榮譽主席「少龍」徐浩城。圖／聯合報系資料照片

洗腦修煉「仙女」性侵7女信徒 台荒淫教主過世

2025-02-07 15:03

超人氣

更多 >
「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了

「五福臨門」驚見趙麗穎參演？ 原來是「她」…網喊：太像了
Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲

Meta清晨裁逾6000人 資遣費曝光 華裔員工：捲上加捲
矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工

矽谷科技業不好待 Meta 10日清晨正式裁員逾6千員工
調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍

調整手機3設定 蘋果：電池時間可延長一倍
中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命

中餐館打工深夜返家…華人來美僅5月 慘遭車禍奪命